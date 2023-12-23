الشوط الأول.. بتروجت يتقدم على إيسترن كومباني بثلاثة والواسطي يهز شباك وادي دجلة

انتهى الشوط الأول من مباراة بتروجت وإيسترن كومباني المقامة باستاد بتروسبورت، في الدور التمهيدي الأخير في بـطولة كأس مصر بتقدم بتروجت بثلاثة أهداف نظيفة سجلهما فارس رضا "هدفين" وأحمد الصعيدي.

دفع السيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت بتشكيل معظمه من البدلاء وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الأول وفي الدقيقة السابعة أهدر مصطفى بهاء لاعب إيسترن كومباني، فرصة تسجيل هدف التقدم لفريقه عندما تهيأت له الكرة أمام المرمى لكنه سددها فوق العارضة.

في الدقيقة العاشرة ومن هجمة مرتدة انفرد إسماعيل أشرف بحارس بتروجت وسدد كرة ضعيفة ارتدت من الحارس إلى محمد عبد الله الذي سددها داخل المرمى لكن مساعد الحكم، أشار لوجود تسلل.

في الدقيقة 19 انطلق محمود حمودة في الجانب الأيسر ومرر كرة عرضية سددها أحمد الصعيدي برأسه من الوضع طائرًا على يمين الحارس سعيد فتحي مسجلا هدف التقدم لبتروجت.

في الدقيقة 35 مرر محمود صقر كرة عرضية سددها أحمد الصعيدي برأسه فوق العارضة. وهيأ أحمد طارق الكرة داخل منطقة الجزاء لكامل كابوريا فسددها فوق العارضة.

في الدقيقة 42 أعاد مصطفى إبراهيم الكرة لحارس مرماه سعيد فتحي الذي أخطأ في إبعادها فخطفها فارس رضا وراوغ الحارس وسجل الهدف الثاني لبتروجت .

في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع مرر كامل كابوريا الكرة لفارس رضا الذي انفرد بالحارس وراوغه وسدد الكرة داخل المرمى مسجلا الهدف الثالث .

وفي ملعب السكة الحديد انتهى الشوط الأول من مباراة السكة الحديد والقناة بالتعادل السلبي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة طنطا والنصر بالتعادل السلبي وشهد الشوط الأول إصابة شهاب فتحي لاعب طنطا بارتجاج في المخ وتم نقله للمستشفي .

شهاب فتحي لاعب طنطا أثناء نقله للمستشفي

وفي ستاد السلام انتهى الشوط الأول من مباراة وادي دجلة والواسطى، بتقدم الواسطى في الدقيقة الأولى بهدف سجله أحمد محمد.

وفي ملعب خيري بشارة بالجونة انتهى الشوط الأول من مباراة مكادي وديروط بتقدم ديروط 2-1 وتقدم ديروط ثم تعادل باتريك أدو لمكادي وقبل نهاية الشوط الأول سجل أحمد فاروق الهدف الثاني لديروط.