أبواليزيد: مصر لديها خطة لإضافة 4 ملايين فدان رقعة زراعية جديدة

استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، جهود الدولة في دعم المزارع المصرى مؤكدًا أن القيادة السياسية كان لديها اهتمام كبير بدعم أهالينا المزارعين على مدار السنوات الماضية، وأن مصر لديها خطة لإضافة 4 ملايين فدان رقعة زراعية جديدة، كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارات لدعم المزارع ومنها إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، مؤكدًا أن هذه القرارات تؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بالمزارعين وخاصة صغار المزارعين، حيث يمثل المزارع قوام الزراعة في مصر، وأن ذلك يساعد أهالينا المزارعين على الاستدامة في الزراعة في ظل وجود العديد من التيسيرات التي تتخذها الدولة لهم سواء من خلال إتاحة قروض بفوائد ميسرة وكذلك المشروع القومي للتقاوي التي تبنته الدولة وأصبحت وزارة الزراعة تقوم بتوفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية، حيث توفر وزارة الزراعة التقاوي بنسبة 100% للمساحات المنزرعة وبأسعار مدعمة.





وأضاف أبو اليزيد في تصريحات أن التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية، فمثلا إنتاجية الفدان من القمح كانت من 14 و15 إردبا للفدان، ومع توفير التقاوى المعتمدة أصبحت إنتاجية الفدان من القمح تصل إلى 18 إردبا، مما يعود على المزارع بفائدة مالية وأيضا على الدولة، كما أطلق الرئيس السيسي العديد من المشروعات القومية التي أسهمت في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، وأيضا مشروع إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية، والذى سيسهم في توفير ما يقرب من 2 مليون فرصة عمل لأهالينا المزارعين بشكل مباشر، وأيضا توفير ما يقرب من 6 ملايين فرصة غير مباشرة، كذلك إطلاق قاعدة تشريعية وأصدر الرئيس السيسي قانون الزراعة التعاقدية رقم 14 لسنة 2015 لتمكن المزارع من التعاقد مباشرة مع الهيئات أو المصانع لشراء المحصول، وبالتالي يحد من الوسطاء والسماسرة لصالح المزارع، ويتم تطبيق ذلك مع مصانع إنتاج السكر من بنجر السكر ومصانع إنتاج السكر من القصب.





وأشار أبو اليزيد إلى اهتمام الدولة بالعمل على زيادة معدلات الإنتاج على المستوى الرأسي، من حيث توفير الأصناف النباتية، من بذور التقاوي المحسنة وراثيا للأصناف المعتمدة، حيث بدأت الدولة تتدخل في إنتاجها والإشراف عليها بقوة وتوزيعها على أهالينا المزارعين بأسعار مدعمة، لافتا إلى إطلاق العديد من المشروعات القومية الزراعية سواء في إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية أو المشروع القومي للتقاوي وغيرها من المشروعات الأخرى ساهمت بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث كان يتم استيراد كميات كبيرة من المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح وزيت الطعام والفول الصويا والذرة الصفراء، ومع زيادة إنتاجية هذه المحاصيل تقل نسبة الاستيراد، كما نجحت مصر في حدوث اكتفاء ذاتي بنسبة 100% من الخضراوات والفاكهة، بإنتاج 31 مليون طن، ومصر صدرت 6.5 مليون طن صادرات زراعية بحوالي 3.4 مليار دولار.