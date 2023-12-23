تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية مسئولي شركة "ميدمارت" لتسويق منتجات المحافظات عالميًا (صور)

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع وفد من شركة ميد مارت للتسويق وتطوير الأعمال، ضم الدكتور محمود حسن رئيس مجلس الإدارة وكرستين مدحت المدير التنفيذي وميرنا مدحت مسؤول كبار العملاء، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية لتطوير الريف المصرى والمشروعات القومية، والسفير محمد حجازي، مستشار الوزير للتعاون الدولي ومريم سراج الدين مدير مشروع " أيادي مصر " بالوزارة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى حرص الوزارة على استغلال الميزات التنافسية لمحافظات الجمهورية وخاصة المنتجات اليدوية والتراثية وكافة المنتجات الطبيعية والصناعية والزراعية التى تتميز بها المحافظات والعمل على تطوير تلك المنتجات ودعم منتجيها وصناعها عبر البرامج والمبادرة التى تنفذها الوزارة وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومنصة " أيادي مصر " وصندوق التنمية المحلية وبرنامج " مشروعك " بما يساهم فى توفير فرص عمل لأبناء القرى والمدن وزيادة دخل الأسر وتحسين مستوي معيشتهم.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة على مشاركة العارضين والمنتجين المتميزين بالمحافظات فى المعارض الكبرى الداخلية والخارجية وعلى رأسها معرض "ديارنا" و"تراثنا" بالتعاون مع الوزارات والجهات المنظمة لتلك المعارض، بالإضافة إلى إتاحة الفرص للمشاركة فى معارض خارجية، مضيفًا أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا منذ توليه المسئولية لملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات وتقدم كافة سبل الدعم لها لتطويرها وتحسين جودتها وطرق التسويق والعرض والبيع.

إطلاق منصة أيادي مصر لتسويق الحرف التراثية المصرية

وأشاروزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة أطلقت منصة "أيادي مصر" الإلكترونية لتسويق المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية عبر الإنترنت، حيث أنشأت موقعا إلكترونيا لعرض المنتجات، فى ظل متابعة واهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهو ما ساهم فى زيادة عدد الحرفيين على المنصة ووصولهم إلى حوالي 2000، كما وصلت المنتجات المعروضة إلى 8 آلاف منتج، مشيرًا إلى الدور المهم الذى قام به برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لدعم التكتلات الاقتصادية والزراعية التى تتميز بها محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا وبصفة خاصة فى العسل الأسود والفركا والطماطم والشمر والفخار والأثاث والتلي والبصل والصناعات النسيجية، والرمان والنباتات الطبية والعطرية بالإضافة إلى جهود الوزارة لتطوير صناعة وإنتاج الحرير الطبيعى بالمحافظات.

ومن جانبه عرض الدكتور محمود حسن رئيس مجلس الإدارة، خلال اللقاء مجالات عمل الشركة وجهودها منذ إنشائها حتى الآن لتطوير الأعمال فى العديد من المؤسسات الوطنية والدولية، ومن بينها الاعتماد فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومركز تحديث الصناعة لتقديم استشارات تطوير الأعمال والتسويق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عضوية الشركة فى الاتحاد العربى للمعارض والمؤتمرات وغرفة الصناعات الغذائية.

كما أشار رئيس مجلس الإدارة، إلى اهتمام الشركة بالتعريق والتسويق للمنتجات المصرية الواعدة التى تحرص الدولة المصرية على تطويرها وزيادة صادرتها وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى بعض الفعاليات التسويقية الكبرى التى نظمتها الشركة بالمحافظات وخارج مصر ومن بينها مهرجان التمور المصري ومهرجان العسل المصري ومهرجان الزيتون المصرى بالإضافة إلى عدة فعاليات أخرى منها تنظيم مؤتمرات اتحاد النحالين العرب فى مصر وخارجها.

كما أكد وفد الشركة، اهتمامهم كذلك بالجوانب التدريبية والعملية والتثقيفية على هامش المهرجانات التى يتم تنظيمها لتبادل الخبرات العملية والعلمية بين العامين فى هذه المجالات وأساتذة الكليات والجامعات المصرية بما يساهم فى إكساب مهارات وخبرات جديدة للمنتجين والمصنعين وجميع العاملين فى تلك القطاعات.