وزير التنمية المحلية: 195 متدربًا اجتازوا 6 دورات تدريبية فى ختام الأسبوع الـ19

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، بتخريج ١٩٥متدربًا اجتازوا ٦ دورات تدريبية، وذلك في ختام فعاليات الأسبوع التدريبي التاسع عشر من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات.

وأعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن انتهاء الجزء الأول من دورة قادة المستقبل التي استمرت علي مدار 3 أسابيع، واستفاد منها 55 متدربًا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، التي تهدف إلى تأهيل كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكل الأساليب الحديثة؛ باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة، مشيرًا إلى أن الجزء الأول من الدورة ركّز على عدة موضوعات أهمها تخطيط المشروعات وإعداد الـbusiness plan، وقانون البيئة وتطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة، وإدارة الموارد البشرية للقيادات، والمفاهيم والإطار القانوني، والتخطيط الاستراتيجي والتنفيذي والإدارة بالنتائج، وأساليب المتابعة والتقييم والقياس المرجعي ومعدلات الأداء، والحكومة في الإدارة المحلية، والتخطيط المحلي والموازنات الاستثمارية وقانون التعاقدات.

تنفيذ 5 دورات تدريبية

وأكد اللواء هشام آمنة، أن مركز التنمية المحلية بسقارة انتهى أيضًا من تنفيذ 5 دورات تدريبية خلال الأسبوع الـ19 وهي دورة التفتيش على أعمال البناء، ودورة إدارة الموارد البشرية والعملية التدريبية، ودورة تحليل البيانات والـ Dashboard باستخدام الـ POWER BI، ودورة دراسات تقييم الأثر البيئي والمجتمعي، ودورة التعاون الدولي وتوقيع البروتوكولات ومهارات التفاوض، واستفاد منهم 140 متدربًا.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة حققت نقلة نوعية في تدريب العاملين بالمحليات والقيادات المحلية وإحداث تغيير شامل في أسلوب التدريب، لافتًا إلى أن الخطة التدريبية لسقارة هذا العام ركّزت على الموضوعات والقوانين التي تخص الإدارة المحلية وأساليب القيادة الفعالة والتنمية البشرية والتخطيط الاستراتيجي ومهارات التفاوض والتخطيط العمراني وإدارة المشروعات والإصلاح الإداري للدولة ومهارات الاتصال والبروتوكولات والمراسم ونظم المعلومات الجغرافية والمبادرات الناجحة والاستفادة منها.

تطوير منظومة التدريب

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى الجمهورية من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة، وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ الخطة التدريبة بالمركز والمتدربين، وتقديم كل الدعم اللازم للحصول علي المواد العلمية ومدربين على أعلى مستوى من الكفاءة، فضلا عن العمل على رفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات، ما يسهم في جودة العملية التدريبية ونجاح الخطة في تحقيق أهدافها من رفع مهارات العاملين بالإدارة المحلية ومواكبتهم للتطور التكنولوجي والمتغيرات الحديثة والملفات الحديثة بالدولة المصرية.