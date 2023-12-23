طلاب المدارس يعبرون عن سعادتهم بإطلاق "5 ثواني"

عبر طلاب المدارس عن سعادتهم بحضور احتفالية إطلاق تطبيق "خمس ثواني" وأطلقته قناة مدرستنا بالأمس بحضور المخرجة ساندرا نشأت.

وقالت نرمين إسلام إحدى الطالبات الحاضرات للعروض الأفلام القصيرة التي عُرضت تحت عنوان "في المدرسة"، إن الحفل كان جميلًا، مؤكدة أن الأفلام التي عُرضت تم استفادة منها، مثل عدم التنمر على زملائي في المدرسة، بالإضافة إلى أن المشاكل الأسرية تؤثر سلبًا على نفسية الطالب.

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وقالت نورسين، طالبة، في تصريحات لـ"الدستور": “أول شيء فعلته بعد انتهاء الاحتفالية هو تحميل تطبيق خمس ثوانٍ لأشاهد هذه الأفلام مرة أخرى وأستمتع بالمحتوى الذي تطلقه القناة على التطبيق”.

وفي حفل أمس بسينما الزمالك، قامت قنوات مدرستنا "1 و2" بإطلاق أول لعبة تعليمية تفاعلية رقمية وهي لعبة "خمس ثوانٍ"، بحضور نخبة من رجال التعليم والمثقفين والفنانين.

تعتبر هذه اللعبة واحدة من الأساليب التي تنتهجها قنوات مدرستنا لدمج الترفيه بالعملية التعليمية، باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، لما لها من أثر ودعم نفسي للطلاب. وتقوم بتنفيذ اللعبة فنيا المخرجة ساندرا نشأت.

تقوم لعبة "خمس ثوانٍ" على إدخال الطالب في تجربة ترفيهية، تزيد من وعيه تجاه عدد من القضايا بشكل تفاعلي، كما تساعده على بناء شخصيته من خلال بعض الاختبارات التي يتعرض لها خلال اندماجه باللعب.

ووجه الدكتور رضا حجازي بتوفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية المختلفة على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا" للطلاب داخل المدارس، كي يستطيع الطالب الحصول على نسخة منها مجانًا. كما وجه أيضًا بتكثيف الإعلان داخل المدارس عن جدول إذاعة البرامج التعليمية على المنصات التعليمية، فضلا عن إمكانية متابعة الطلاب هذه البرامج التعليمية عبر تطبيق "مدرستنا بلس" والذي يتوافر عليه كافة الحصص لمختلف المناهج الدراسية.