أهل مصر.. فتيات ملتقى ثقافة المرأة الحدودية في زيارة تثقيفية لمتحف النيل بأسوان

استمرت الزيارات التثقيفية بالملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بأسوان، ضمن مشروع "أهل مصر"، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حتى 24 ديسمبر الجاري.

زيارة تثقيفية لمتحف النيل بأسوان

واستقبل متحف النيل أمس فتيات الملتقى وبدأت الزيارة بحديث المهندسة إيمان السمان عن نشأة المتحف يوم 10 يناير 2016 على مساحة 35 فدانا، ويتكون من طابقين، الطابق الأرضي يضم ماكيت للمتحف، وساحة حابي وبها تمثال حابي معبود النيل، بجانب نافورة الباثيو المائية وبها عدد 11 عمودا، كل عمود ينتهي بعلم دولة من دول حوض النيل، إلي جانب "عروس النيل" وبها مجسم لعروس النيل وفق الأسطورة حتى يفيض النيل بمياهه الغزيرة، بالإضافة إلى ماكيت للسد العالي وخزان أسوان، وعينات العملات والطوابع الخاصة بالنيل، وعينات الصخور الجراتينية التي من أساسات السد العالي.

ويضم الطابق الأرضي المكتب الأصلي لعلي مبارك باشا أول وزير للموارد المائية، وتمثاله بطريقة الهيلوجرام، وخريطة حوض النيل، وعدد من المشروعات التابعة لوزارة الري، ومجسم للقناطر الخيرية بالقاهرة وإسنا، وماكيت لقناطر أسيوط الجديدة أحد أهم المشروعات القومية مؤخرا.

وفي الطابق الثاني يتواجد المركز الثقافي الأفريقي ويضم عددا من المقتنيات والهدايا من دول أفريقيا، بجانب أحواض زجاجية بها عدد من الأسماك والسلاحف، بالإضافة إلى مكتبة إلكترونية بها أشهر الكتب التي تتناول موضوعات النيل.

كما يتكون المتحف من فناء خارجي به منطقة مجرى العيون، ومساحات خضراء، وملعب خماسي، ومباني للخدمات والبازارات، ومسرح مكشوف.

الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة

الملتقى تنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي المشرف التنفيذي للملتقي، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان.

ويستضيف الملتقى 129 فتاة وسيدة من المحافظات الحدودية شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، مطروح، الشلاتين، حلايب، أبو رماد بالبحر الأحمر، أسوان وحي الأسمرات بالقاهرة

مشروع "أهل مصر"

يعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ويهدف المشروع إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، لثلاثة فئات من أبناء المحافظات الحدودية المرأة والشباب والأطفال.

زيارة تثقيفية لمتحف النيل

زيارة تثقيفية لمتحف النيل

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