السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أهل مصر.. فتيات ملتقى ثقافة المرأة الحدودية في زيارة تثقيفية لمتحف النيل بأسوان

زيارة تثقيفية لمتحف
زيارة تثقيفية لمتحف النيل

استمرت الزيارات التثقيفية بالملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بأسوان، ضمن مشروع "أهل مصر"، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حتى 24 ديسمبر الجاري.

زيارة تثقيفية لمتحف النيل بأسوان

واستقبل متحف النيل أمس فتيات الملتقى وبدأت الزيارة بحديث المهندسة إيمان السمان عن نشأة المتحف يوم 10 يناير 2016 على مساحة 35 فدانا، ويتكون من طابقين، الطابق الأرضي يضم ماكيت للمتحف، وساحة حابي وبها تمثال حابي معبود النيل، بجانب نافورة الباثيو المائية وبها عدد 11 عمودا، كل عمود ينتهي بعلم دولة من دول حوض النيل، إلي جانب "عروس النيل" وبها مجسم لعروس النيل وفق الأسطورة حتى يفيض النيل بمياهه الغزيرة، بالإضافة إلى ماكيت للسد العالي وخزان أسوان، وعينات العملات والطوابع الخاصة بالنيل، وعينات الصخور الجراتينية التي من أساسات السد العالي.

ويضم الطابق الأرضي المكتب الأصلي لعلي مبارك باشا أول وزير للموارد المائية، وتمثاله بطريقة الهيلوجرام، وخريطة حوض النيل، وعدد من المشروعات التابعة لوزارة الري، ومجسم للقناطر الخيرية بالقاهرة وإسنا، وماكيت لقناطر أسيوط الجديدة أحد أهم المشروعات القومية مؤخرا.

وفي الطابق الثاني يتواجد المركز الثقافي الأفريقي ويضم عددا من المقتنيات والهدايا من دول أفريقيا، بجانب أحواض زجاجية بها عدد من الأسماك والسلاحف، بالإضافة إلى مكتبة إلكترونية بها أشهر الكتب التي تتناول موضوعات النيل.

كما يتكون المتحف من فناء خارجي به منطقة مجرى العيون، ومساحات خضراء، وملعب خماسي، ومباني للخدمات والبازارات، ومسرح مكشوف.

الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة

الملتقى تنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي المشرف التنفيذي للملتقي، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان.

ويستضيف الملتقى 129 فتاة وسيدة من المحافظات الحدودية شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، مطروح، الشلاتين، حلايب، أبو رماد بالبحر الأحمر، أسوان وحي الأسمرات بالقاهرة

مشروع "أهل مصر"

يعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ويهدف المشروع إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، لثلاثة فئات من أبناء المحافظات الحدودية المرأة والشباب والأطفال.

زيارة تثقيفية لمتحف النيل
زيارة تثقيفية لمتحف النيل
زيارة تثقيفية لمتحف النيل
زيارة تثقيفية لمتحف النيل

2
2
6
6
183
183

3
3
4
4
5
5
7
7
8
8
9
9
الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة مشروع أهل مصر الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

مواد متعلقة

الجمعة.. مكتبة البلد تناقش رواية "ليلة النار" لـ إريك إيمانويل شميت

تفعيل الدور المعرفى للمكتبات بسوهاج ضمن خطة "قصور الثقافة" بالأقاليم.. اعرف التفاصيل

ابتداء من الغد.. جاليرى مصر يستضيف معرضًا للتصوير الفردى بعنوان "أرض" لـ إيمان عزت

"الأعلى للثقافة" يصدر "التفاصيل الغائبة ترويها ذاكرة الأبطال الحاضرة" قريبا

في العدد الجديد لـ"مسرحنا".. أشرف عبد الغفور وداعًا ومراد منير: "المغامرة" أعادتني للمسرح

قريبا.. الأعلى للثقافة يصدر "مواطن فى قاعة المسرح" لـ يسري حسان

غدًا.. افتتاح معرض للفنانة نرمين المصري بقاعة الباب

الأربعاء.. الأعلى للثقافة ينظم أمسية ضمن فعاليات سلسلة "تواصل"

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

عاجل.. كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

عاجل.. تقرير أمريكى يكشف فشل إسرائيل فى غزة: التوقعات قاتمة

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

عاجل.. "القسام" تقتل وتصيب عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال فى شمال غزة

إعلام إسرائيلى ينفى علاقة الاحتلال بالسفينة التى تم استهدافها قرب الهند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لا يعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم

فلسطين: إسرائيل تتعمد تصعيد مجازرها لخلق بيئة تعطل تنفيذ قرار مجلس الأمن

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟