السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال الامتحانات بكليتى الآداب والحقوق

جانب من جوله رئيس
جانب من جوله رئيس جامعة المنصورة

أكد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، خلال جولة تفقدية للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات، متمنيًا للطلاب عامًا دراسيًا موفقًا حيث يؤدي الامتحانات نحو 210 آلاف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة، وفقًا للخريطة الزمنية المُعتمدة للامتحانات.

وذلك خلال جولة تفقدية اليوم السبت، للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي الآداب والحقوق للعام 2023/ 2024، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

واستقبله خلال الجولة بكلية الآداب الدكتور محمود الجعيدي عميد كلية الآداب، والدكتور وكيل الكلية للتعليم والطلاب.

تفاصيل الجولة

وتفقد خلال الجولة بالكلية أعمال الامتحانات بمختلف الأقسام، ومركز التصحيح الإلكتروني، والكنترول المركزى، كما تفقد ما تم إنجازه بإنشاءات الكلية. 

واستقبله بكلية الحقوق الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية، والوكلاء لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتفقد خلال الجولة أعمال الامتحانات بقاعات الاختبارات الإلكترونية والمدرجات لمرحلتى الليسانس والدراسات العليا، كما تفقد ما تم من عمليات تطوير بالمدرجات الكبرى بالكلية.

كما قام رئيس الجامعة، خلال الجولة، باستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أى مشكلات أثناء عقد الامتحانات.

وأشاد بحسن سير العملية الامتحانية، وتوافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الاختبارات، مع تواجد جميع العمداء ورؤساء الكنترولات والملاحظين داخل اللجان، وانتظام الطلاب داخل القاعات، والتزامهم بتعليمات العملية الامتحانية، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح تتم بكفاءة وفاعلية بالتوازي مع العملية الامتحانية لسرعة إعلان النتائج.

كما شدد رئيس الجامعة خلال جولته على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات ومواجهة أي إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الإخلال بعملية الامتحانات بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

وجدير بالذكر أنه من المقرر أن تستمر أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول حتى يوم 25/1/2024.

جانب من جوله رئيس جامعة المنصورة
جانب من جوله رئيس جامعة المنصورة
جانب من جوله رئيس جامعة المنصورة
جانب من جوله رئيس جامعة المنصورة
جانب من جوله رئيس جامعة المنصورة
جانب من جوله رئيس جامعة المنصورة
جانب من جوله رئيس جامعة المنصورة
جانب من جوله رئيس جامعة المنصورة
جانب من جوله رئيس جامعة المنصورة
جانب من جوله رئيس جامعة المنصورة
شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة امتحانات الفصل الدراسي الأول

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