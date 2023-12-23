السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مواعيد بداية الدراسة في كندا

كندا
كندا

أعلنت كلية القديس بولس الإكليريكية اللاهوتية بمسيساجا التابعة لإيبارشية مسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا برعاية نيافة الأنبا مينا أسقف الإيبارشية، عن بدء التسجيل للراغبين في الالتحاق بها للعام الدراسي الجديد، للحصول على درجتي البكالوريوس والماچستير في العلوم اللاهوتية.


وجاء إعلان الكلية كالتالي:
بطريركية الأقباط الأرثوذكس إيبارشية مسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا كلية القديس بولس الإكليريكية اللاهوتية - مسيسوجا، أونتاريو كندا تعلن الكلية عن بدء التسجيل لكورسات شتاء وربيع ٢٠٢٤.
كورسات هذا الترم: 
- عهد قديم (أسفار موسى الخمسة).
- لاهوت عقيدي (الثالوث القدوس).
- علم الآباء (الآباء الرسوليون).
- علم الليتورجيات. 
- تاريخ كنيسة (عصر الرسل وعصر الاستشهاد).
- مقدمة في علم المشورة. 
- دفاعيات. 
- أديان مقارنة.
▪︎الدراسة بالحضور أو 0n line
▪︎كل كورس يقدم في ١٥ ساعة محاضرات باللغه الإنجليزية.
ويمكنكم الاشتراك بإحدي الطريقتين التاليتين:
أ- حضور كورس واحد أو أكثر 
١. ملء إستمارة التسجيل online من 
خلال  www.stpaults.org 
٢. تسديد الرسوم المقررة (٧٥ دولار لكل كورس). 
▪︎سيحصل كل مشترك على شهادة بالكورسات التي أكملها أو حضرها.
ب- التسجيل للماچستير في العلوم اللاهوتية بإكمال الشروط التالية:
١. ملء إستمارة التسجيل online من خلال www.stpaults.org 
٢. بيان شخصي حوالى ٢٠٠ كلمة يوضح أي خدمات تؤديها حاليًا في الكنيسة وأسباب رغبتك في الالتحاق بالكلية الإكليريكية.
٣. خطاب تزكية من أب الاعتراف يرسل مباشرة إلى [email protected]
٤. صورة لأعلى درجة علمية حصلت عليها على أن لا تقل عن شهادة جامعية
٥. تسديد ٧٥ دولار مصاريف تسجيل الماچستير + مصاريف ٧٥ دولار لكل كورس.
 

وكان قد تفقد نيافة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل والمرج، أمس، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لمعهد الكاروز للدراسات الكتابية في كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بعزبة النخل.

كلية القديس بولس الإكليريكية اللاهوتية الانبا مينا للعام الدراسي الجديد بطريركية الأقباط الأرثوذكس

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