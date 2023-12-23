السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"عاشرها عامين برضاها آملا في الزواج".. شاب يهتك عرض قاصر في البساتين

ضبط المتهم
ضبط المتهم

«وعدها بالزواج ورسم لها طريقًا مفروشًا بالآمال ينتهي بها بفستان زفاف حتى صدقته وسلمت له نفسها فتخلى عنها وتركها توجه مصيرها وحيدة».. هذه هي قصة فتاة قاصر آمنت لحبيبها فغدر بها عقب هتك عرضها وتهرب من الزواج منها بمنطقة البساتين.

 

تفاصيل الواقعة

جاءت تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا من فتاة قاصر عمرها سبعة عشر عامًا، ومعها والدها يشتكان شاب، عاطل عن العمل، عمره لا يتجاوز الثالثة والعشرين عامًا بسبب تهمة هتك عرضها ومعاشرتها معاشرة الازواج والتهرب من الزواج منها.

وبدأت الفتاة تروي مأساة حكاياتها فقاتل: «تعرفت على المتهم منذ عامين وعقب وعود واهية بالحب والغرام والزواج وتأسيس عش الزوجية، نجح بحيلته وخطته الشيطانية في استدراجها لمنزله وهتك عرضها عقب معاشرتها معاشرة الأواج».

وتابعت  : «أنه عقب ذلك استمر في جذبها لمنزله بكلامه المعسول وعلى أمل ووعد الزواج وستر العرض ولكن مع مرور ما يقرب من عامين بدأ يتخلى عنها ويتهرب منها وغير محل إقامته فلم تسطع العثور عليه،ولم يكن أمامها طريق سوى إخبار عائلتها بمصيبتها الذين وقفوا بجوارها وتوجهوا معها لقسم الشرطة للإبلاغ عن المتهمم».

 

تفاصيل قسم شرطة البساتين

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا يفيد تعدي شاب على فتاة جنسيًا والتهرب من الزواج منها رسميًا عقب عامين من معاشرتها.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الشاب المتهم واعترف بارتكاب الواقعة والزواج من فتاة قاصر دون علم أسرتها.

وأقر بأنه هتك عرض المجني عليها ملك أحمد والتي لم تبلغ الثمانية عشرة سنة بغير قوة أو تهديد أن لامس منطقة عفتها وعاشرها معاشرة الأزواج برضا منها.

تحرر المحضر رقم 24029 لسنة 2022 جنايات البساتين، والعرض على النيابة للتحقيق، أوعلى آثر ذلك أحالت النيابة شاب متورط في هتك عرض فتاة قاصر إلى محكمة الجنايات.

منطقة البساتين تفاصيل الواقعة الزواج معاشرة الأواج قسم شرطة البساتين

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