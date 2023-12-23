طرق طبيعية تساعدك فى التخلص من مشكلة البقع الداكنة بالبشرة ‏

كثير من الفتيات تبحث عن حل للتخلص من مشكلة البقع الداكنة الموجودة في البشرة، والتي تتسبب فيه ظهور البشرة بشكل باهت وبدون حيوية ونستعرض في السطور التالية مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من مشكلة البقع الداكنة في البشرة.

‏ونستعرض في السطور التالية مجموعة من الطرق الطبيعية التي تساعد بشكل كبير في التخلص من مشكلة البقع الداكنة الموجودة في البشرة لدى كثير من الفتيات، وذلك من خلال مكونات طبيعية لا تؤثر بشكل سلبي على البشرة.

‏الطريقة الأولى

‏المكونات:

‏ملعقة من الدقيق.

عسل نحل.



كيف تتخلص من مشكلة البقع الداكنة فى البشرة؟

الطريقة: تخلط المكونات معا جيدا ثم يضاف لها قليل من الحليب

يتم وضع المكونات على بشرتك لمدة ٢٥ دقيقة ويتم استخدام الماسك مرة واحدة فى الأسبوع مع الحفاظ على عدك استخدام الماسك أكثر من مرة أسبوعيا.

الطريقة الثانية

المكونات:

معلقة من الكركم

ملعقة من الحليب

ملعقة من عسل النحل:



الطريقة:

تخلط المكونات كلها معا فى وعاء والتأكد من مزج الخليط جيدا.

يتم وضع الخليط معا على البشرة لمدة ٣٠ دقيقة ثم تقشيره جيدا من على البشرة وذلك للتأكد من إزالته بالكامل من على البشرة وبالتالى التخلص من بقايا الموجودة من الماسك على البشرة.



الطريقة الثالثة

المكونات:

نشا

ماء ارز

عسل نحل

حليب.



الطريقة:

تخلط المكونات معا جيدا والتأكد من مزج كافة المكونات معا بشكل سليم.

يتم وضع المكونات معا على البشرة مع التأكد من تغطية البشرة بالكامل بالماسك وتركها لمدة ٢٥ دقيقة ثم تقشيره من على البشرة جيدا ثم وضع قليل من الماء على البشرة للتأكد من إزالة كافة بقايا المقشر.