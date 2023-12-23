السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المدينة الباسلة.. محافظ بورسعيد يهنئ أبناء المحافظة بالذكرى الـ67 لعيد النصر

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

هنَّأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الشعب المصري عامة وأهل محافظة بورسعيد بصفة خاصة، وذلك بمناسبة العيد القومي للمحافظة - عيد النصر - في ذكرى مرور 67 عامًا على انتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي عام 1956.

وقال المحافظ: "إن أجدادنا كتبوا بتضحياتهم ودمائهم سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، وعلينا أن نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الإنجازات غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي".

أرض الانتصارات 

وأوضح الغضبان، أن بورسعيد دائمًا تُعد أرض الإنجازات والانتصارات في الماضي والحاضر، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية التي حققتها بورسعيد مؤخرًا تُضاف لسجل الإنجازات التاريخية لمحافظة بورسعيد،  والتى شهدت مشروعات عملاقة تُقام لأول مرة بالدولة المصرية، وحققت نهضة غير مسبوقة بمختلف الأصعدة، بسواعد أبناءها المخلصيبن.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن احتفالات بورسعيد بعيدها القومي ليست مقتصرة على احتفالات فنية فقط، بل تشتمل افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية والتي تأتي ضمن سلسلة افتتاحات شهدتها بورسعيد في الآونة الاخيرة، وخلال الفترة المقبلة سيتم افتتاح عدد من المشروعات في مختلف المجالات، لاستكمال منظومة التنمية والتطوير التي تشهدها بورسعيد.

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