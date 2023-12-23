السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن بشأن غزة يعطى "بصيص أمل"

ليندا توماس جرينفيلد
ليندا توماس جرينفيلد

قالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، أمام مجلس الأمن بعد تبني قرار بشأن الحرب في غزة، إن الولايات المتحدة "عملت بكد لتخفيف المعاناة الإنسانية وإدخال المساعدات إلى غزة، والإفراج عن المحتجزين".

 

واعتبرت أن تصويت المجلس لتبني قرار يدعو إلى خلق الظروف المواتية لوقف الأعمال القتالية في غزة يعزز الجهود الدبلوماسية الأمريكية، و"يوفر بصيص أمل في بحر من المعاناة التي لا يتخيلها أحد".

 

وذكرت أن القرار يدعو إلى دخول وصول المساعدات إلى غزة، و"خلق الظروف" لوقف إطلاق نار مستدام. 

 

وقالت إن هذه هي "أول مرة يستخدم المجلس هذه اللغة، التي نعتقد أنها مهمة نحو سلام مستدام".

 

وتبنى مجلس الأمن القرار بتأييد 13 عضوًا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا.

 

واستخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو)، ضد اقتراح روسي لإضافة عبارة دعوة "لوقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية" لمسودة مشروع القرار.

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