باحثة بالمركز المصري: نظرة الحكومة للصعيد تغيرت بشكل كامل خلال العقود الماضية

أكدت هبة زين، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن نظرة الدولة والحكومة إلى الصعيد الآن تغيرت بشكل كامل خلال العقود الماضية.

وقالت "زين" في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" الصعيد سابقًا كان يعانب من حالة تهميش طوال سنوات كثيرة، مضيفة أن مبادرة حياة كريمة كانت من أدوات مواجهة هذا التهميش لأنها شملت نسبة كبيرة في المراحل الأولى من المبادرة قرى ومحافظات الصعيد.

وأوضحت أن المبادرة تعتمد على توفير فرص العمل في المحافظات والمدن والقرى المستفيدة من المبادرة حيث يتم تشغيل أبناء تلك المناطق، مضيفة إلى أن هناك عمل كبير في الربط بين المحافظات بالإضافة إلى عمليات الاستصلاح الزراعي وتطوير طرق الري والاستفادة من امكانيات تلك المحافظات.