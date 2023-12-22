علا الشافعي: السينما المصرية عمرها 125 سنة ورغم ذلك تشهد تراجعًا حادًا

قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، إن مشاكل الإبداع لا تقتصر فقط على الرقابة، موضحة أن هناك مشكلات متراكمة على مدار سنوات طويلة لها علاقة بصناعة السينما نفسها والتي تشهد تراجعًا كبيرًا.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كل يوم" عبر قناة "ON" مع الإعلامي خالد أبو بكر، أن السينما المصرية عمرها 125 سنة، وهي الأقدم في المنطقة، ورغم ذلك تشهد تراجعًا حادًا.

وأشارت إلى أن هناك ملفات تم تجميعها في حكومات مختلفة لحل مشكلات السينما، ومنها أرشيف السينما المصرية، فهناك أفلام مصرية تحللت ولم يتحرك أحد، وتابعت: أننا نشعر بحالة حزن على الإبداع في مصر، بما فيها السينما.

وأشارت إلى أن السينما صناعة في الأساس وتدر عوائد مالية كبيرة جدًا، وأن الإبداع يشمل ملفات متعددة والرقابة جزء منها، حيث تعطل بعض الأعمال الإبداعية وتصوير الأفلام الأجنبية في مصر.