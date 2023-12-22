السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شوقي علام: الشعب خرج بنسبة غير مسبوقة في الانتخابات وهو تجديد للثقة في الرئيس السيسي

د. شوقي علام
د. شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية،  إن مصر ولدت من جديد بوعي حقيقي ترجمه الشعب المصري في هذه الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية التي مضت منذ مدة قليلة. 

وأضاف الدكتور شوقي علام خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر قناة صد البلد، أن التوقعات التي كنا نتوقعها كانت تمثل النط الذي عهدناه، لكن أن يخرج الشعب بهذه الأعداد الكبيرة جدًا، لافتًا إلى أنه يجب أن نقف أمام هذه النسبة التي خرجت، مؤكدًا أن الشعب المصري خرج بنسبة غير مسبوقة وتاريخية في  الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن هذا يعتبر تجديد حقيقي للرئيس، لافتا إلى أنها تعتبر ثقة غير محدودة فيما اتخذه من إجراءات على مدى العشر سنوات وليس في مدى الأحداث القليلة الماضية، حيث رأينا هذا الشعب دائمًا في مواقف كثيرة على خلاف ما يتوقعه الآخرون.

الدكتور شوقي علام برنامج نظرة الاعلامي حمدي رزق الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024

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