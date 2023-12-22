الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"كابيتانو مصر".. فريق مدحت فقوسة يخطف المركز الثالث بعد الفوز على هشام عبد الرسول

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية.

وفاز فريق مدحت فقوسة الذى يقوده عبد الستار صبرى بالمركز الثالث في برنامج كابيتانو مصر هذا الموسم، بعد التغلب على فريق هشام عبد الرسول الذي يتولى قيادته هشام حنفي بنتيجة 1/9.

وحرص لاعبو فريق فقوسة على الاحتفال مع مدربهم عبد الستار صبري في أرض الملعب، فرحين بالفوز بهذا المركز، في المقابل أبدى لاعبو فريق هشام عبد الرسول حزنهم للخسارة في المباراة وفقد المركز الثالث.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".

كابيتانو مصر عبد الستار صبري

مواد متعلقة

الزراعة: الدولة تهتم بالحفاظ على رءوس الثروة الحيوانية المملوكة للمربين

السفير جمال بيومى: الاحتلال الإسرائيلى حقق أسوأ تاريخ

مقتل جندى إسرائيلى.. حزب الله ينفذ 6 عمليات منفصلة ضد تمركزات لجيش الاحتلال

انتصارات وهمية فى غزة.. إسرائيل تلقى القبض على "هوية" قائد كتائب القسام

فصائل فلسطينية: استهدفنا قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد منازل شمال غزة

بعد انسحاب الاحتلال.. الدمار سيد الموقف بأحياء بيت لاهيا شمال غزة (فيديو)

قسم الإذاعة بإعلام القاهرة ينظم ملتقى عروض بودكاست.. 26 ديسمبر

النائب سليمان الزملوط يرصد ما تم من إنجازات وتنمية فى سيناء

الأكثر قراءة

لحظة صراخ جنود الاحتلال بعد استهدافهم فى غزة (فيديو)

عاجل.. مصر تُرحب بإنشاء آلية برعاية أممية من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

جلسة أخيرة لتجديد تعاقد فتوح واللاعب يوافق على تخفيض مطالبه المالية

جلسة تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة (مباشر)

"احذروا الدولار المجمد".. خالد أبو بكر: جناية وقيمته هتروح عليك

مونديال الأندية.. كولر: الحياة أصبحت قاسية وأحاول إسعاد جماهير الأهلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لايعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر