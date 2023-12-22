"كابيتانو مصر".. فريق مدحت فقوسة يخطف المركز الثالث بعد الفوز على هشام عبد الرسول

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية.

وفاز فريق مدحت فقوسة الذى يقوده عبد الستار صبرى بالمركز الثالث في برنامج كابيتانو مصر هذا الموسم، بعد التغلب على فريق هشام عبد الرسول الذي يتولى قيادته هشام حنفي بنتيجة 1/9.

وحرص لاعبو فريق فقوسة على الاحتفال مع مدربهم عبد الستار صبري في أرض الملعب، فرحين بالفوز بهذا المركز، في المقابل أبدى لاعبو فريق هشام عبد الرسول حزنهم للخسارة في المباراة وفقد المركز الثالث.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".