الكونتينر: قصة بداية مصانع رويال كوزماتيك لصناعة الصابون

قال المهندس محمود علم الدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمصانع رويال كوزماتيك لصناعة المنظفات والصابون، إن بداية المصنع كانت قائمة على ضخ كميات كبيرة من منتجات المصنع لمحافظة بورسعيد.

صناعة الصابون

وأكد المهندس محمود علم الدين، خلال حواره لكاميرا برنامج "الكونتينر" مع الفنان أحمد داود، المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن الدولة المصرية كانت تقوم باستيراد كميات كبيرة من المنظفات والصابون من الخارج.

رويال للكيماويات

وأضاف في حديثه، أنه تم استيراد المادة الخام للصابون من دولة إندونيسيا في البداية، وبعد ذلك جاءت فكرة إنشاء مصنع رويال للكيماويات، وأصبح هذا المصنع من أكبر المصانع في الشرق الأوسط بالكامل.

ويستعرض الفنان أحمد داود مقدم البرنامج من خلال "الكونتينر" الثورة الصناعية التى أحدثتها مصر فى الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر فى مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الألومنيوم وغيرها.