الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مقتل شخص وإصابة آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بأسوان

مشاجرة
مشاجرة

نشبت مشاجرة بين عائلتين بقرية حاجر السباعية بمركز ادفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتب شخص بطلق ناري وإصابة شخصين آخرين، وذلك جراء خلافات علي قطعة أرض زراعية. 

تفاصيل الواقعة 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي مأمور مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية حاجر السباعية التابعة لدائرة المركز، ما أسفر عن مصرع شخص أثر إصابته بطلق ناري وإصابة شخصين أحدهم طلق نارى وآخر بآلة حادة. 

وعلى الفور تم الدفع  بسيارات الإسعاف لنقل القتيل إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي، والمصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما. 

انتقال الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة 

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة برئاسة الرائد مصطفي عثمان رئيس مباحث إدفو، والنقيب احمد محي، والنقيب محمود رمضان معاوني مباحث إدفو، وتم السيطرة علي الوضع واعادة الهدوء إلى المنطقة بأكملها، واتخاذ اللازم. 

وتبين بالتحريات الأولية التي أجرتها رجال الأمن أن المشاجرة بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها. 

مشاجرة عائلتين مقتل شخص طلق ناري إدفو حاجر السباعية

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