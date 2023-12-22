لحظة صراخ جنود الاحتلال بعد استهدافهم فى غزة (فيديو)

عرضت قناة الغد، فيديو للحظة صراخ جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد استهدافهم في غزة على يد المقاومة.

وكانت القوة من لواء جولاني بجيش الاحتلال، والتي تم استهدافها على يد المقاومة في قطاع غزة، وأبرز الفيديو مشاهد للحظة إصابة جندي من جيش الاحتلال بعد أن استهدفتهم المقاومة.

وأعلن جيش الاحتلال عن إصابة ضابط وجندي خلال اشتباكات في شمال وجنوب قطاع غزة، كما أعلن عن إصابة 23 جنديًا في الـ24 ساعة الماضية، وأعلن عن أن 481 جنديًا أصيبوا منذ بدء العملية البرية، بينهم 179 في حالة خطيرة، وكان جيش الاحتلال أكد مقتل محتجز إسرائيلي اليوم في القطاع، بالإضافة إلى استعادة جثث محتجزين قتلوا داخل قطاع غزة.