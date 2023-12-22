لقاءات ثقافية وورش فنية متنوعة لقصور الثقافة بمدارس المنيا

نظم فرع ثقافة المنيا مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، خلال اليومين الماضيين، بعدد من مدارس المحافظة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأعد قصر ثقافة أبو قرقاص ورشة عمل بعنوان "استخدام المنصات الإلكترونية فى تسويق المشروعات التجارية" أوضحت خلالها إخلاص طه، دور وسائل الاتصال الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي في تسويق المشروعات بفعالية، نظرا لما تتمتع به من سهولة في الاستخدام، الأمر الذي يسهم في الوصول إلى عدد كبير من العملاء بتكلفة أقل بكثير مقارنة بوسائل التسويق التقليدية سواء التليفزيونية أو المطبوعة.

وفي سياق متصل شهدت مدرسة الكاثوليك الخاصة ببني عبيد، محاضرة بعنوان "التكنولوجيا والمستقبل" تناولت خلالها آمال طه دور التكنولوجيا في تحسين حياة البشر، خاصة بعد التقدم التكنولوجي الهائل وظهور الذكاء الاصطناعي الذي ساعد على تنمية روح الابتكار في شتى المجالات.

وعقد بيت ثقافة ديرمواس، لقاء مع طلاب مدرسة الأمهات الإبتدائية لمناقشة كتاب "وسائل الاتصال ونقل المعلومات" للمؤلف أيمن أبو الروس، أوضح خلاله حماده عبد الرحمن، تطور وسائل الاتصال ودورها في نقل المعلومات، كما تناول مزايا الهاتف المحمول وكيفية تجنب مخاطره.

وضمن الأنشطة الثقافية المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي والمنفذة من خلال فرع ثقافة المنيا، برئاسة د. رانيا عليوة، أقام بيت ثقافة چاهين محاضرة بعنوان "لا للإرهاب والفكر المتطرف" للمحاضر الشيخ محمد صفوت، بمدرسة السلام الابتدائية.

تحدث خلالها عن دور مؤسسات الدولة في محاربة الفكر المتطرف ونشر ثقافة التسامح والفكر المعتدل، مؤكدا في ختام حديثه على محاربة الشائعات ومواجهة الفتاوى غير الصحيحة.

وفي سياق متصل أقام بيت ثقافة مطاي محاضرة بعنوان "الاخلاق الحميدة" بمدرسة الثانوية العامة للبنات، أكد خلالها د.محمد عبد الظاهر على ضرورة التمسك بالقيم والأخلاق الحميدة، وترسيخ المبادئ القويمة فى نفوس الأبناء منذ الصغر من أجل مجتمع متحضر وراق.

وشهدت المدرسة الإعدادية للبنات لقاء بعنوان "التنمر بالمعاق" تناول خلاله د.أمجد سيد مفهوم التنمر، موضحا آثاره السلبية على نفسية الطفل ومستواه التعليمي.

واختتم حديثه مؤكدا على ضرورة تربية الطفل على الاحترام المتبادل وتقديم يد العون لمن يحتاج إلى المساعدة، من أجل إعداد طفل يتمتع بشخصية قوية ومستقلة.

من ناحية أخرى أقامت مكتبة الطفل بقصر ثقافة المنيا ورشة لتعليم الرسم والتلوين لعدد من طلاب مدرسة الفاروق، وأعد قسم الفنون التشكيلية ورشة لتعليم الرسم بألوان الباستيل، بينما نفذ بيت ثقافة سمالوط ورشة تصميم كارت تهنئة بمناسبة العام الجديد، بحضور عدد من طلاب مؤسسة القذافي للتنمية.