الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فى اتصال هاتفى مع بوتين.. الرئيس الفلسطينى يؤكد: "لا سلام دون حل الدولتين"

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والروسي بوتين

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس، أجرى الجمعة، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت الوكالة أن “عباس” أكد خلال الاتصال، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، والوقف الفوري والتام لإطلاق النار من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف، وحرب الإبادة والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما جدد التأكيد على سرعة تقديم المساعدات الإنسانية، ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود، وتقديم ما يلزم من مساعدات ومنع التهجير.

وقدم الرئيس الفلسطيني الشكر لـ “بوتين” على مواقف الدعم السياسي التي تقدمها روسيا في المحافل الدولية كافة، وما تقدمه من مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وعلى إقرار إرسال مستشفى ميداني روسي.

وشدد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو  أي جزء منه، مؤكدا ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وأنه ستكون لشعبنا في قطاع غزة الأولوية، ولن يتم التخلي عنه، وهو مسؤولية دولة فلسطين، ونحن لم نخرج من قطاع غزة لنعود إليها.

كما أبرز أن السلام والأمن لا يتحققان إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، المستند لقرارات الشرعية الدولية الذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين، لأن جميع الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي على دعم روسيا للشعب الفلسطيني، لينال حريته واستقلاله في دولته الفلسطينية المستقلة، وفق الشرعية الدولية.

وأشاد “بوتين” بالرؤية الفلسطينية التي عرضها الرئيس محمود عباس، مؤكدا على أهمية وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات والذهاب لتنفيذ الحل السياسي.

وقال الرئيس إن الاتصالات تجري حاليا وستتواصل لإدخال المستشفى الميداني الروسي، خلال الفترة المقبلة.

وجدد خلال الاتصال، دعوته للرئيس عباس لزيارة روسيا، وجرى الاتفاق على استمرار التواصل من خلال القنوات الدبلوماسية، من أجل تحديد موعدها، بما يناسب الجانبين، وفي أقرب وقت ممكن.

وكالة الأنباء الفلسطينية محمود عباس فلاديمير بوتين غزة قطاع غزة

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