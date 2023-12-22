البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني يهنئ الأمير مشعل الأحمد بتسلّمه مقاليد الحكم في الكويت

بعث البطريرك مار اغناطيوس افرام الثاني بطريرك السريان، ببرقية تهنئة أرسلها للأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمناسبة تسّلمه مقاليد الحكم في الكويت.

وقال البطريرك في رسالته: “يطيب لنا أن نتقدّم بأحرّ التهاني لتسلّمكم مقاليد الحكم في دولة الكويت العزيزة كأمير للبلاد خلفًا للطيّب الذكر الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله”.

‎وتابع: “إذ نهنّئ سموكم بهذا المنصب الرفيع، نصلّي أن يوفّقكم الله بالمحافظة على دور الكويت الرائد بين البلاد العربية في الخليج العربي والشرق الأوسط، وأن يبارك عهدَكم فيزيد الازدهار والتطوّر والتقدّم في هذه الدولة العزيزة تحت قيادتكم الحكيمة مع جميع المخلصين والشرفاء الذين يتعاونون معكم من أجل بنيان الكويت وخير أبنائه”.