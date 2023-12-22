الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية (فيديو)

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

استعرض لؤي أباظة، مذيع فضائية "إكسترا نيوز"، دور مصر في دعم القضية الفلسطينية، وقال: حملت مصر دومًا على عاتقها نصرة القضية الفلسطينية، ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين على مدار عقود، دعمًا لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة في دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

دورها التاريخي في القضية الفلسطينية

وقال أباظة، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إنه مع تصاعد الأزمة في قطاع غزة اتجهت أبصار العالم قادةً وشعوبًا صوب مصر وقيادتها الحكيمة، استنادًا إلى دورها التاريخي في القضية الفلسطينية، فضلًا عن دورها المحوري إقليميًا وفهمها العميق لطبيعة الصراع المستمر منذ أكثر من 75 عامًا.

وأوضح مذيع فضائية "إكسترا نيوز"، أن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه رفضه لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء أكده بوضوح أكثر من مرة منذ بداية الحرب على غزة من أجل الحفاظ على القضية وحقوق الشعب الفلسطيني.

مصر دور مصر القضية الفلسطينية دعم دعم القضية الفلسطينية

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