الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أولمرت يدعو لوقف العدوان على غزة والتخلص من نتنياهو

أولمرت
أولمرت

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، اليوم الجمعة، إلى وجوب وقف إطلاق النار في غزة فورًا والتخلص من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على حد قوله.

وأضاف أولمرت، أنه كان يتعين على نتنياهو إدراك أنه ليست هناك إمكانية لتحقيق أهدافه التي أعلنها في غزة.

وكان نتنياهو جدد، أمس الخميس، تأكيده أن تل أبيب لن توقف حربها على قطاع غزة حتى تحقق جميع أهدافها.

وقال نتنياهو في كلمة مصورة، نشرها على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "نقاتل حتى النصر، لن نوقف الحرب حتى نكمل جميع أهدافها، القضاء على (حركة) حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن بغزة".

وأضاف أن أمام حماس خيارين، هما الاستسلام أو الموت، على حد زعمه، مشيرًا إلى أن غزة لن تشكل بعد الآن أي تهديد لإسرائيل".

وأكد نتنياهو مرارًا أن الحرب على غزة لن تتوقف سوى بالقضاء على حركة حماس، والإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين بالقطاع.

رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت أولمرت غزة نتنياهو تل أبيب قطاع غزة حماس

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