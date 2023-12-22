قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال عن أن القوات الإسرائيلية وشرطة الحدود وقوات جهاز الأمن العام "شين بيت"، اعتقلت 11 فلسطينيًا في الضفة الغربية.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن المتحدث قوله إن قوات الاحتلال عملت في بلدة دورا بالقرب من الخليل واعتقلت 11 شخصًا، زعم أنه تمت مصادرة معدات قتالية.



وأضافت الصحيفة أن الوحدات العسكرية ووحدات شرطة الحدود عملت في قرية "بيت ريما" وسط الضفة الغربية وصادرت معدات قتالية، وفق قولها.

يشار إلى أن القوات الإسرائيلية تشن حملة مداهمات يوميًا في الضفة الغربية منذ الحرب على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وذكرت تقارير إعلامية فلسطينية أن حصيلة هذه الاعتقالات بلغت أكثر من 4600 شخص.