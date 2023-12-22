الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال عن أن القوات الإسرائيلية وشرطة الحدود وقوات جهاز الأمن العام "شين بيت"، اعتقلت 11 فلسطينيًا في الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن المتحدث قوله إن قوات الاحتلال عملت في بلدة دورا بالقرب من الخليل واعتقلت 11 شخصًا، زعم أنه تمت مصادرة معدات قتالية.

وأضافت الصحيفة أن الوحدات العسكرية ووحدات شرطة الحدود عملت في قرية "بيت ريما" وسط الضفة الغربية وصادرت معدات قتالية، وفق قولها.
يشار إلى أن القوات الإسرائيلية تشن حملة مداهمات يوميًا في الضفة الغربية منذ الحرب على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.
وذكرت تقارير إعلامية فلسطينية أن حصيلة هذه الاعتقالات بلغت أكثر من 4600 شخص.

الاحتلال جيش الاحتلال الضفة الغربية هاآرتس دورا الخليل

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة أوراوا اليابانى على البرونزية

فشل عسكرى وخوف من الهزيمة.. "الشجاعية" يجبر لواء جولانى على الانسحاب من غزة

سعر الذهب في مصر بالمصنعية صباح الجمعة في محلات الصاغة

رسميًا.. موعد إجازة نصف العام 2024 لطلاب الجامعات والمدارس

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات في مصر

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر