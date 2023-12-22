جامعة المنصورة و"الرقابة الصحية" تبحثان آليات تأهيل المستشفيات الجامعية

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والوفد المرافق له، لبحث خطة اعتماد المنشآت الصحية وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الجامعة لمنح "شهادة دبلوم مهنى" يتم من خلاله تخريج متخصصين في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد وفق برنامج ومنهج علمي وعملي أعدّته الهيئة، ويتضمن المعايير التي أصدرتها لاعتماد المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الأساسية “GAHAR EGY-CAP”.

وقالد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إن توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يعد بادرة تعاون مثمر بين الجانبين، ويأتى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمستشفيات الجامعية كشريك أساسي في خدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل، وأشاد بجهود الهيئة في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وترسيخ ثقافة الجودة الصحية.

وأكد خاطر حماس الفرق الطبية بالمستشفيات والمراكز المتخصصة بالجامعة للحصول على اعتماد GAHAR، خاصةً في ظل امتلاك الجامعة الإمكانات والتجهيزات الطبية اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية المتميزة والإجراءات الجراحية الحرجة والتي تتم بالفعل لحوالى مليون و٦٠٠ ألف مريض سنويا، فضلا عن توفيرها ٤٠٠٠ سرير لاستيعاب المرضى الذين يحتاجون للعلاج داخل المستشفيات، موضحا أنه من المقرر زيادة عددهم إلى ٦٠٠٠ سرير ضمن خطة التوسع والتطوير التي تتم حاليًا، وأضاف أنه قد تقرر إقامة مدينة طبية خضراء على مساحة ٥٥ فدانا بجمصة التي من المتوقع أن تمثل نواة للسياحة العلاجية مستقبلا.

رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يؤكد الإسراع في تأهيل المستشفيات الجامعية

من جهته، أكد دكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، استعداد الهيئة للتعاون المكثف خلال الفترة المقبلة للإسراع في تأهيل المستشفيات الجامعية للحصول على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا)، ومن ثمّ تقديم خدماتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيدًا بالخدمات الصحية المتخصصة لجامعة المنصورة التي تحظى بشهرة إقليمية ودولية، حيث تضم 13 مستشفى ومركزا طبيا متميزا، يخدم أكثر من 7 ملايين مواطن من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى المترددين من المرضى من المحافظات الأخرى.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى جاهزية الهيئة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريب للمنشآت الصحية، مشيرا إلى أن جامعة المنصورة تعد إحدى الجامعات المصرية المرموقة في مجال الطب، وتتميز بالصروح الطبية عالية التخصص، فضلا عن الكوادر البشرية المتميزة بها، ما يؤهلها للمساهمة بقوة في قطاع السياحة العلاجية بمصر، وما يتسق مع أعلى مستويات الجودة العالمية، فضلا عن احتضان جامعة المنصورة العديد من المراكز البحثية والعيادات الخارجية التي تعمل على توفير الخدمات الطبية المتخصصة والمتنوعة لما يقرب من 6000 زائر يوميا.

وعلى هامش الزيارة، قام دكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والوفد المرافق، بجولة تفقدية بمستشفيات جامعة المنصورة، تضمنت زيارة لمركز الكلى والمسالك البولية ومركز طب وجراحة العيون، ومركز جراحة الجهاز الهضمي والكبد، ومركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها، مشيدا بالمستوى الطبي والعلاجي المتميز والملموس بالأقسام المختلفة بالمستشفيات، ما يدعم سرعة حصولها على اعتماد GAHAR.

جانب من توقيع البروتوكول