الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيش الاحتلال: إصابة 23 جنديًا فى معارك قطاع غزة فى الساعات الـ24 الماضية

إصابة جنود جيش الاحتلال
إصابة جنود جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال، إصابة 23 جنديًا في معارك قطاع غزة، في الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال يطالب سكان البريج بالإخلاء الفوري والتوجه نحو دير البلح.

وكانت أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط قطاع غزة، في الوفت الذي يشن الاحتلال غارات وقصف مدفعي كثيف على جباليا ومخيمها، حسبما أوضحت وسائل إعلام فلسطينية.

جيش الاحتلال غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية فلسطين

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