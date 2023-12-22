جيش الاحتلال: إصابة 23 جنديًا فى معارك قطاع غزة فى الساعات الـ24 الماضية

أعلن جيش الاحتلال، إصابة 23 جنديًا في معارك قطاع غزة، في الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال يطالب سكان البريج بالإخلاء الفوري والتوجه نحو دير البلح.

وكانت أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط قطاع غزة، في الوفت الذي يشن الاحتلال غارات وقصف مدفعي كثيف على جباليا ومخيمها، حسبما أوضحت وسائل إعلام فلسطينية.