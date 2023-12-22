الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

18 مصابًا إثر انقلاب ميكروباص بالدقهلية

اسعاف
اسعاف

أُصيب 18 شخصًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية الألف مركز شربين بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شربين المركزي؛ لتلقي العلاج اللازم، ونقلت حالتان منهم إلى مستشفى المنصورة العام لخطورة حالتهم.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من بعض الأهالي بانقلاب سيارة ميكروباص تحمل ركاب ناحية قرية الألف مركز شربين.

تفاصيل الحادث

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبيَّن ووقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص تحمل لوحة أرقام "د ط ج ٥٤٣١" ملك المواطن  عمر عبدالفتاح داوود، من قرية الألف وبها ١٨ راكبًا جميعهم مصابون بإصابات متنوعة، وجرى نقلهم عن طريق الإسعاف إلى مستشفى شربين المركزى لتلقى العلاج اللازم لهم.

وبمتابعة حالة المصابين تبيَّن أنه تم خروج 15 حالة بعد تلقي العلاج اللازم، بينما تم نقل حالتين منهم إلى مستشفى المنصورة العام، هم: رباب عبد الله محمد 50 عامًا ومقيمة بقرية الألف، وأمونة على الديسطى، ٤٥ عامًا ومقيمة بقرية الألف مركز شربين، وكذلك  زينب حمدى السيد موسى ٤٥ عامًا، مقيمة بقرية الألف، محجوزه بقسم الجراحة بمستشفى بشربين لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الدقهلية انقلاب سيارة مركز شربين قرية الالف المنصورة

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