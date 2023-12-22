موعد إجازة نصف العام 2024 لجميع الطلاب بالمدارس والجامعات

يشغل أذهان الطلاب وأولياء الأمور مع قرب انتهاء الترم الأول معرفة موعد اجازة نصف العام 2024 لجميع الطلاب بالمدارس والجامعات عبر جوجل، لكي يكونوا على علم به، لأن هناك البعض سيقضون الإجازة في السفر والخروجات عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث قامت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني بالإعلان حول الخريطة الزمنية بالعام الدراسي الحالي.

موعد اجازة نصف العام 2024 لجميع الطلاب بالمدارس والجامعات

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة موعد اجازة نصف العام 2024 لجميع الطلاب في المدارس والجامعات.

إجازة نصف العام 2024 لطلاب الجامعات

ومن المقرر أن ستبدأ إجازة نصف العام لطلبة الجامعات بدءا من يوم السبت 27 من يناير المقبل، وستنتهي يوم الخميس 8 من فبراير 2024، وذلك طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة من خلال الدكتور محمد أيمن عاشور، بصفته وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد اجازة نصف العام الدراسي 2023 / 2024

تبعًا لخطة وزارة التربية والتعليم في مصر فإن مدة إجازة نصف العام الدراسي ستكون أسبوعين، على أن ستبدأ يوم السبت 27 من يناير 2024،وستنتهي يوم الخميس 8 من فبراير 2024، كما أن أشارت وزارة التربية والتعليم في مصر إلى أن هناك توافق يكون مع إجازة الجامعات التي تتبع لوزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية لكي تبدأ إجازة نصف العام في نفس الوقت.

خريطة العام الدراسي الحالي 2023/2024