موعد إجازة نصف العام 2024 لجميع الطلاب بالمدارس والجامعات
يشغل أذهان الطلاب وأولياء الأمور مع قرب انتهاء الترم الأول معرفة موعد اجازة نصف العام 2024 لجميع الطلاب بالمدارس والجامعات عبر جوجل، لكي يكونوا على علم به، لأن هناك البعض سيقضون الإجازة في السفر والخروجات عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث قامت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني بالإعلان حول الخريطة الزمنية بالعام الدراسي الحالي.
موعد اجازة نصف العام 2024 لجميع الطلاب بالمدارس والجامعات
وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة موعد اجازة نصف العام 2024 لجميع الطلاب في المدارس والجامعات.
إجازة نصف العام 2024 لطلاب الجامعات
ومن المقرر أن ستبدأ إجازة نصف العام لطلبة الجامعات بدءا من يوم السبت 27 من يناير المقبل، وستنتهي يوم الخميس 8 من فبراير 2024، وذلك طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة من خلال الدكتور محمد أيمن عاشور، بصفته وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
موعد اجازة نصف العام الدراسي 2023 / 2024
تبعًا لخطة وزارة التربية والتعليم في مصر فإن مدة إجازة نصف العام الدراسي ستكون أسبوعين، على أن ستبدأ يوم السبت 27 من يناير 2024،وستنتهي يوم الخميس 8 من فبراير 2024، كما أن أشارت وزارة التربية والتعليم في مصر إلى أن هناك توافق يكون مع إجازة الجامعات التي تتبع لوزارة التعليم العالي في مصر والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية لكي تبدأ إجازة نصف العام في نفس الوقت.
خريطة العام الدراسي الحالي 2023/2024
- يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 ويستمر حتى الخميس 25 يناير 2024.
- تبدأ فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول من يوم الأحد 14 يناير 2024.
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الاول إلى صفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية في صفوف النقل في مدارس التعليم الفنى يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.
- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024.
- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية من المقرر أن يكون يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.
- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.
- تبدأ امتحانات الثانوية العامة السبت الموافق 15 يونيو 2024.
- يتم تخصيص الأسبوع الأخير من الفصلين الدراسيين الأول والثاني للمراجعة إلى جميع الصفوف.