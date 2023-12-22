الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: 14 ألف نازح بمستشفى الأمل بخان يونس.. ولا خدمات شمال غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قال الدكتور عبدالجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال طالب السكان في غزة بالتوجه إلى مركز الإسعاف في جباليا مكانًا للإيواء ثم حاصره بالدبابات.

وأضاف، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال أفرج عن بعض طواقم مركز إسعاف جباليا بعد تعذيبهم، واعتقل 8 من طواقم الهلال الأحمر.

وتابع: "الاحتلال اقتاد الذكور والإناث من مركز إسعاف جباليا إلى جهة غير معلومة، ودمر سيارات الإسعاف وجهاز الإرسال".

18 سيارة إسعاف بالجنوب

وأكد حنجل، أنه ليس لديهم خدمات إسعاف في شمال قطاع غزة بعد منع الاحتلال دخول الوقود، متابعًا: "لدينا 18 سيارة إسعاف تعمل بالجنوب".

وأوضح أن مستشفى الأمل بخان يونس يقدم الخدمة الطبية وبداخله 14 ألف نازح، مشيرًا إلى أن هناك صعوبات في توزيع المساعدات على النازحين بغزة جراء انقطاع الاتصالات.

وواصل: "هناك احتمالية كبيرة لزيادة الأمراض التنفسية والجلدية في قطاع غزة، لعدم توافر مياه للنظافة الشخصية"، مؤكدًا توقف خدمات الرعاية الأولية بعد تعطل 52 وحدة من أصل 72 جراء القصف الإسرائيلي".

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