كولر يحذر لاعبى الأهلى من سرعة أوراوا اليابانى ويطالب ببرونزية المونديال

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، على إخراج لاعبي المارد الأحمر من الحالة النفسية التي سيطرت عليهم بسبب ضياع حلم التأهل لنهائي البطولة والخسارة من فلومينينسى البرازيلي بهدفين دون رد؛ قبل ساعات من مواجهة أوراوا الياباني في فندق الإقامة والتوجه إلى أرض الملعب.

وكشف مصدر مسئول عن أن كولر عقد أكثر من جلسة مع لاعبي الفريق وطالبهم بغلق ملف المباراة الماضية ومحاولة حصد الميدالية البرونزية، الأمر الذي سيكون صعبا في المستقبل نظراً لتغيير شكل البطولة التي ستقام عام 2025 بمشاركة 32 فريقاً بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المصدر أن المدير الفني للأهلي شدد في حديثه على أنه لا يحب بشكل عام البكاء على الماضي وتركيزه دائماً منفتح على المستقبل، وقال إن الفريق لديه مواجهة في منتهى الصعوبة أمام أوراوا الياباني، ويجب أن يفوز بها رغم حالة الإرهاق التي تسيطر على اللاعبين.

كما عقد كولر محاضرة مطولة مع اللاعبين شهدت عرض بعض اللقطات من مباراة مانشستر سيتي مع أوراوا الياباني في نصف نهائي المونديال.

وشرح كولر خلال المحاضرة أهم ما يميز الفريق الياباني، خاصة عنصر السرعة الشديدة في التحركات ونقل الهجمات، وبالتالي لا بد من الحذر في التمريرات العرضية وأن تكون دقيقة.

برنامج الأهلي اليوم قبل مباراة أوراوا الياباني

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قد حدد برنامج الفريق، اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة أوروا الياباني، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

ويبدأ برنامج الأهلي في العاشرة صباحًا بتناول الفريق وجبة الإفطار، ثم تؤدي البعثة صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة، ثم يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للفريق قبل مغادرة فندق الإقامة للتوجه إلى ملعب المباراة.

وتقام مواجهة الأهلي أمام أوراوا الياباني في الرابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

وعبر تاريخه بالبطولة، التقى الأهلي مرة واحدة مع فريق من اليابان، وكانت في نسخة كأس العالم للأندية عام 2012، عندما التقى فريق سانفريس هيروشيما في الدور الأول، وفاز الأهلي بنتيجة 2-1. أحرز للأهلي السيد حمدي ومحمد أبوتريكة، وأحرز هيساتو ساتو هدف سانفريس هيروشيما.