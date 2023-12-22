الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المدير الفنى لـ"كابيتانو مصر": المشروع يصنع كوادر ويدربها للتنافس محليًا ودوليًا

جانب من التدريبات
جانب من التدريبات

شجع الدكتور محمود سعد المدير الفني لمشروع كابيتانو مصر اللاعبين المشاركين في المشروع، مؤكدا أن الأندية مهتمة جدا بما ينتجه المشروع من لاعبين على قدر كبير من الفنيات العالية في ظل اهتمام كبير من الدولة بهذا المشروع.

وأكد الدكتور محمود سعد المدير الفني للمشروع على مستوى مصر والمدير الفني السابق لنادى الزمالك، خلال كلمته على أن المشروع يهدف إلى اكتشاف المواهب الرياضية، ورعايتها وتطويرها، ليكونوا قادرين على المنافسة في البطولات المحلية والدولية.

جاء ذلك خلال تدشين المشروع بالمنوفية، بحضور الدكتور السيد الشتيحي عضو فني من وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد المسلماني، ومحسن عبدالمسيح، وأسامة السطوحي، وحلمي علام.

ويأتي تدشين مشروع كابيتانو مصر بالمنوفية، ضمن خطة الوزارة للتوسع في تنفيذ هذا المشروع في مختلف محافظات الجمهورية، لتوفير فرص متكافئة للشباب لممارسة الرياضة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وكان الدكتور محمد سلامة وكيل المديرية للرياضة، قد ألقى كلمة نيابة عن الدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة، أكد خلالها أهمية المشروع في إعداد وتأهيل جيل جديد من الشباب المتميز رياضيًا وثقافيًا، وتعزيز روح الانتماء لديهم.

محافظة المنوفية الشباب والرياضة خطة الوزارة “كابيتانو مصر” المدير الفني لكابيتانو مصر

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