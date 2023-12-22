ضبط 1250 عبوة سجائر و240 عبوة معسل مهربة في السوق السوداء

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الفيوم من ضبط (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم) حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة إبشواى وبحوزته "1250" عبوة سجائر، "240" عبوة معسل مختلفة الأنواع، مبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء.

يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق لاسيما فى مجال تجميع السجائر وحجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.