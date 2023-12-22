الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بمستهدف 130 ألف فدان.. تفاصيل بدء موسم زراعة القمح في النوبارية

زراعة القمح
زراعة القمح

قال المهندس حسام الدين محفوظ، مدير مديرية الزراعة بغرب النوبارية، إن القمح من أكثر المحاصيل الاستراتيجية ومن الأكثر تداولا بين دول العالم، حيث تم زرع 3.2 مليون فدان العام الفائت، وهذا العام شهدنا زراعة 3.7 مليون فدان، ويستهدف زراعة 130 ألف فدان بمنطقة النوبارية، تم زراعة 80 ألف منهم حتى الآن.

وأضاف محفوظ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الجمعة، أن زراعة النوبارية والبحيرة يتبعان محافظة البحيرة والمستهدف بها زراعة 310 ألف، وتم زراعة 250 ألف فدان، ويعد من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية لزراعة القمح.

فدان القمح يستهلك مياه بنسبة 2500 إلى 3500 متر مكعب

ولفت مدير مديرية الزراعة بغرب النوبارية، إلى أن فدان القمح يستهلك مياه بنسبة 2500 إلى 3500 متر مكعب مياه بالموسم، مشيرًا الي أن طرق الري والزراعة الحديثة سهلت الزراعة، ومنها طريقة الزراعة على مصافى للأراضي التي كان يتم ريها رى الغمر، أما المناطق المستصلحة والحديثة يتم الرى بها عن طريق  جهاز البيفوت وهو أحدث الأجهزة المستخدمة في الري.

وتابع، يوجد زراعة بالأراضي الجديدة عن طريق الرى بالتنقيط أو الري بالثابت لتقليل استهلاك المياه لتوفيرها في مشاريع أخرى كبرى، تقوم بها الدولة بالدلتا الجديدة وتوشكا وغيرها، موضحًا أن الهدف وراء ذلك هو زيادة الرقعة الزراعية للدولة.

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