الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرا الهجرة والتنمية المحلية يبحثان سبل التعاون فى مواجهة الهجرة غير الشرعية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث سبل التعاون في عدد من الملفات المشتركة، وذلك بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والمشرف على مكتب الوزير، وسارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية لتطوير الريف المصرى والمشروعات القومية، والسفير د. محمد حجازي، مستشار الوزير للتعاون الدولي.

وفى بداية اللقاء، أشاد اللواء هشام آمنة بالدور المهم والمحوري الذى قامت به وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ضمن حملة "شارك بصوتك" التي أطلقتها وزارة الهجرة لحث وتشجيع المصريين بالخارج للمشاركة والتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، والمظهر المشرف المبهج الذي ظهر به المصريون في الخارج وكثافة المشاركة العالية في الانتخابات، والتي مثلت نموذجًا يحتذي به من الجميع، وهى الانتخابات التى حظي فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى بثقة الملايين من أبناء الشعب المصرى؛ لتولى قيادة البلاد لفترة رئاسية جديدة، والتى عكست إيمان المصريين بالقيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس السيسى وقدرته على قيادة سفينة الوطن بحكمة واقتدار والمضي قدمًا في تحقيق التقدم والرخاء لكافة أبناء الوطن بالداخل والخارج واستكمال خطط البناء والتنمية للجمهورية الجديدة.

كما أشاد اللواء هشام آمنة بالجهود التى قامت بها وزيرة الهجرة منذ توليها المسئولية لتلبية مطالب واحتياجات المصريين بالخارج وتذليل أى صعوبات أو تحديات تواجههم، وكذا تنفيذ وإطلاق العديد من المبادرات ومنها مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج.

ومن ناحيتها، ثمنت السفيرة  جهود وزارة التنمية المحلية في مختلف المحافظات، والصورة الحضارية التي شاركت في صنعها بالانتخابات الرئاسية 2024، ليخرج هذا الاستحقاق بالصورة التي أشاد بها العالم، وتوفير مختلف اللوجيستيات لملايين المصريين، الذين شاركوا في الانتخابات، بكل سلاسة ومرونة"، مشيرة إلى أن تجديد ثقة الشعب المصري في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد أن المصريين لديهم ثقة كبيرة في حكمته، لقيادة الوطن واستكمال مسيرة التنمية التي تجري على أرضه، مؤكدة استمرار التواصل ورعاية المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم وتوفير المزيد من المحفزات لهم في ظل جمهوريتنا الجديدة.

كما أعربت وزيرة الهجرة عن تقديرها لجهود وزارة التنمية المحلية في مختلف المحافظات، وبشكل خاص تنمية المجتمعات في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى حرصها على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والوزارات لإتاحة البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك أصحاب الحرف التراثية، وغيرهم من ذوي المهارات المتميزة.

 جهود القيادة السياسية في تعظيم الهجرة الآمنة

وأضافت وزيرة الهجرة أن هناك الكثير من الفرص المتميزة، والتي يمكن البناء عليها وتشجيع الشباب على أن يكونوا جزءا من خطط التنمية المستدامة، وأن يسهموا بدورهم في العمل داخل الوطن، مستعرضة تجربة المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، مشيرة إلى أهمية التدريب من أجل التوظيف، وسبل التنسيق المستمر لتدريب وتأهيل الشباب، وتعريفهم باحتياجات الأسواق الخارجية، حيث اقترحت التعاون بين وزارة الهجرة ووزارة التنمية المحلية للاستفادة من فروع المركز المصري الألماني في المحافظات، لتأهيل المزيد من الشباب، ضمن جهود القيادة السياسية في تعظيم الهجرة الآمنة.

txt

وزير التنمية المحلية: الدولة تولى اهتمامًا بعملية التنمية فى ربوع مطروح

txt

وزير التنمية المحلية: 195 متدربًا اجتازوا 6 دورات تدريبية فى ختام الأسبوع الـ19

وأضافت  الوزيرة أن مختلف مؤسسات الدولة حريصة على دعم كل الجهود المتميزة وتنمية الوطن، ومن بين تلك الجهود هي الاهتمام بالحرف والمنتجات اليدوية، والتي تلقى رواجا بين المصريين بالخارج، مشيرة إلى حرص الجاليات المصرية على اقتناء ما يمثل الثقافة والتراث المصري، مثل المنتجات اليدوية في سوهاج والمنوفية والأقصر وأسوان والجيزة، وغيرها من المحافظات التي تمتاز بمنتجات وحرف يدوية متميزة.

 وأكدت الوزيرة، أن المنتجات المصرية شديدة الرقي، وتستحق الدعم لتصل إلى العالمية، بما لها من تعبير عن حضارة وتاريخ مصر الضارب في جذور الزمن، مشيرة إلى أن "منصة أيادي مصر" والتي تحظى برعاية رئيس الجمهورية، لديها ثراء كبير من المنتجات الفاخرة، والتي تواكب مختلف الأذواق، فضلا عن إتاحتها إليكترونيا لمختلف الراغبين في اقتناء هذه التحف والمقتنيات المتميزة، والتي توفر فرص العمل.

تعظيم الهجرة الآمنة القيادة السياسية لمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية أبناء الشعب المصري وزير التنمية المحلية المصريين بالخارج

مواد متعلقة

وزير التنمية المحلية: 195 متدربًا اجتازوا 6 دورات تدريبية فى ختام الأسبوع الـ19

وزير التنمية المحلية: الدولة تولى اهتمامًا بعملية التنمية فى ربوع مطروح

الأكثر قراءة

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات في مصر

عاجل.. كشفت كذب الأرقام الرسمية.. الجارديان: 5000 عسكرى حصيلة خسائر إسرائيل بحرب غزة

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

بدء النوة بالإسكندرية.. أمطار غزيرة و186 سيارة ومُعدة لمواجهة الطوارئ (صور)

تفاصيل إيرادات فيلم "أبو نسب" في أول أيام عرضه للجمهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر