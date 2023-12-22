طموح فلومينينسي يصطدم بمانشستر سيتي في نهائي "مونديال الأندية"

تتوجه الأنظار في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، صوب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، حيث تُقام مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2023 السعودية بين مانشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، وفلومينينسي البرازيلي حامل لقب كأس كوبا ليبيرتادوريس.

مانشستر سيتي يأمل في تحقيق اللقب المونديالي

ويأمل مانشستر سيتي بقيادة "الداهية" بيب جوارديولا، في تحقيق اللقب المونديالي للمرة الأولى في تاريخهم في أولى مشاركاتهم بالمسابقة، وذلك بعد إزاحة أوراوا ريد دياموندز الياباني من طريقهم بالفوز عليه بثلاثية نظيفة في دور نصف النهائي.

ويغيب عن مانشستر سيتي في المباراة البلجيكيان جيريمي دوكو وكيفن دي بروين، النرويجي إيرلينج هالاند بعدما تم استبعادهم من قائمة الفريق للبطولة بسبب الإصابة، رغم جاهزيتهم البدنية ومشاركتهم في التدريبات، لكن جوارديولا فضل إراحتهم لما بعد المونديال.

ويعول جوارديولا على فريقه بقيادة البرتغالي برناردو سيلفا، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام فلومينينسى البرازيلى الفريق الذي أقصى الأهلي من دور نصف النهائي، بقيادة المخضرمين مارسيلو وفيليبي ميلو، كذلك المهاجم المشاغب جون كينيدي.

مانشستر سيتي يرغب في التتويج باللقب لإكمال الخماسية التاريخية في العام

كما يرغب مانشستر سيتي في التتويج باللقب لإكمال الخماسية التاريخية في العام، بعد التتويج بالدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي، إضافة لرغبتهم في العودة للطريق الصحيح بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة والمتعثرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

طموح فلومينينسي الذي يشارك للمرة الأولى في العُرس العالمي

أما فلومينينسي والذي يشارك للمرة الأولى في العُرس العالمي، فيرغب في إنهاء سطوة الأندية الأوروبية على اللقب في آخر السنوات قبل النظام الجديد للبطولة الذي سيبدأ مع نسخة 2025، لكنه يعرف أن مهمته ستكون صعبة للغاية أمام فريق مدجج بالنجوم كـ "السيتي".

ويأمل مارسيلو في التتويج بلقب آخر في مسيرته الحافلة بالبطولات والإنجازات، بعدما حصد لقب تلك البطولة مع ريال مدريد في 4 مناسبات من قبل.

ويُدير المباراة تحكيميًا الحكم البولندي سيمون مارتشينياك وهو الذي أدار مباراة الأهلي وفلومينيسي، ويعاونه مواطناه توماش ليتسيتش، أدم كوبسيك، فيما سيكون الفنزويلي خيسوس فالينزيولا حكمًا رابعًا.

ويبدأ الحفل الختامي للبطولة في تمام السابعة و35 دقيقة والذي تُحييه المغنية الأمريكية الشهيرة بيبي ريكس، إضافة للموزع ديفيد جويتا المرشحان لحصد جوائز جرامي، حيث سيتم تقديم الأغنية الرسمية للبطولة بعنوان "It's On"