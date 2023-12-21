الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوارديولا: جاهزون لمواجهة فلومينينسي وطريقتهم في كرة القدم نموذجية

جوارديولا
جوارديولا

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي أن لاعبيه مستعدون لنهائي كأس العالم للأندية أمام فريق فلومينينسي البرازيلي.

ويلتقي مانشستر سيتي، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، غدا الجمعة، مع فلومينينسي البرازيلي، المتوج بكأس أمريكا الجنوبية للأندية (ليبرتادوريس)، في المباراة النهائية لمونديال الأندية، على ملعب (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية.

ويسعى مانشستر سيتي لأن يكون أول فريق إنجليزي يفوز بالألقاب الخمسة الرئيسية، (الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية" في سنة واحدة.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي عقده اليوم للحديث عن المباراة: "اللاعبون جاهزون ويعلمون مدى أهمية هذا اللقاء".

أضاف:"المتعة هي في أننا قد فعلنا ذلك، فزنا في نصف النهائي، حاولنا منذ نصف النهائي ضد أوراوا تقييم جودة فلومينينسي".

وواصل: "أدرك بالضبط موهبة وجودة فلومينينسي وما يمكنهم فعله، لقد تغلبوا على فرق من الأرجنتين وكولومبيا وأوروجواي".

وتابع "أنا أعرف اللاعبين وأحترمهم على ما يقومون به، من الجيد حقًا الطريقة التي يلعبون بها".

وأكمل: "الخبرة التي يمتلكونها مع مارسيلو، وحارس مرماهم، لديهم خمسة أو ستة لاعبين فوق سن الـ37، وهذا يعني أنهم قادرون على التحكم في المشاعر، كانو مهاجم لديه هدف في رأسه".

وواصل جوارديولا حديثه عن فلومينينسي قائلا "إنهم يقدمون اللعب بالطريقة البرازيلية النموذجية للفترة من السبعينات وحتى أوائل التسعينات، مثلما حدث عندما فازت البرازيل بكأس العالم في 1994."

واعترف جوارديولا: "يقومون بلعب الكرة كثيرًا، تمريرات قصيرة، مواجهات فردية، قوة بدنية، علينا أن نكون على علم بكم،وسيحاولون الركض في الخلف".

وتابع الإسباني: "علينا أن نكون دقيقين مع الكرة ونقبل أنهم يلعبون بطريقة لم نواجهها من قبل، إنها ليست وضعية، فهم يتحركون كثيرًا، وتتحرك الكرة من جانب إلى جانب".

وأكد: "ينبغي علينا أيضا أن نفرض إيقاعنا ونقدم أداء جيدًا، ونكون أقوياء في اللحظات الصعبة."

وسئل جوارديولا عما إذا كان يتعين على اللاعبين محاولة قمع عواطفهم، رد قائلا "هذا جزء طبيعي من لعب مباراة مهمة جدا - ولكن المهم هو كيف يتحكمون فيها".

بيب جوارديولا مانشستر سيتى كأس العالم للأندية فلومينينسي نهائي كأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

رسميًا.. الأهلى يطلب تأجيل سوبر الأبطال 24 ساعة

"عايشة دور الراجل".. ننشر أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم

سقوط العديد من القتلى فى إطلاق النار فى براغ ومقتل المسلح

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

مع التقلبات الجوية.. كيف تحمى نفسك من نزلات برد الشتاء؟

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة