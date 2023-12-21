جوارديولا: جاهزون لمواجهة فلومينينسي وطريقتهم في كرة القدم نموذجية

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي أن لاعبيه مستعدون لنهائي كأس العالم للأندية أمام فريق فلومينينسي البرازيلي.

ويلتقي مانشستر سيتي، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، غدا الجمعة، مع فلومينينسي البرازيلي، المتوج بكأس أمريكا الجنوبية للأندية (ليبرتادوريس)، في المباراة النهائية لمونديال الأندية، على ملعب (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية.

ويسعى مانشستر سيتي لأن يكون أول فريق إنجليزي يفوز بالألقاب الخمسة الرئيسية، (الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية" في سنة واحدة.



وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي عقده اليوم للحديث عن المباراة: "اللاعبون جاهزون ويعلمون مدى أهمية هذا اللقاء".



أضاف:"المتعة هي في أننا قد فعلنا ذلك، فزنا في نصف النهائي، حاولنا منذ نصف النهائي ضد أوراوا تقييم جودة فلومينينسي".

وواصل: "أدرك بالضبط موهبة وجودة فلومينينسي وما يمكنهم فعله، لقد تغلبوا على فرق من الأرجنتين وكولومبيا وأوروجواي".



وتابع "أنا أعرف اللاعبين وأحترمهم على ما يقومون به، من الجيد حقًا الطريقة التي يلعبون بها".



وأكمل: "الخبرة التي يمتلكونها مع مارسيلو، وحارس مرماهم، لديهم خمسة أو ستة لاعبين فوق سن الـ37، وهذا يعني أنهم قادرون على التحكم في المشاعر، كانو مهاجم لديه هدف في رأسه".



وواصل جوارديولا حديثه عن فلومينينسي قائلا "إنهم يقدمون اللعب بالطريقة البرازيلية النموذجية للفترة من السبعينات وحتى أوائل التسعينات، مثلما حدث عندما فازت البرازيل بكأس العالم في 1994."



واعترف جوارديولا: "يقومون بلعب الكرة كثيرًا، تمريرات قصيرة، مواجهات فردية، قوة بدنية، علينا أن نكون على علم بكم،وسيحاولون الركض في الخلف".



وتابع الإسباني: "علينا أن نكون دقيقين مع الكرة ونقبل أنهم يلعبون بطريقة لم نواجهها من قبل، إنها ليست وضعية، فهم يتحركون كثيرًا، وتتحرك الكرة من جانب إلى جانب".



وأكد: "ينبغي علينا أيضا أن نفرض إيقاعنا ونقدم أداء جيدًا، ونكون أقوياء في اللحظات الصعبة."



وسئل جوارديولا عما إذا كان يتعين على اللاعبين محاولة قمع عواطفهم، رد قائلا "هذا جزء طبيعي من لعب مباراة مهمة جدا - ولكن المهم هو كيف يتحكمون فيها".