تقدم "الدستور" في التقرير التالي حظك اليوم لمواليد جميع الابراج الفلكية ليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 حسب موقع "Hindustan times" على النحو التالي.

برج الحمل

لا تفتح السبل المربحة إلا إذا كنت تجرؤ على التفكير خارج الصندوق، هناك تجربة جديدة ومثيرة تنتظرك اليوم، ومن المؤكد أنك ستستمتع بها من كل قلبك، من المهم الاهتمام بالأشياء التي كنت قد نستها سابقًا.

برج الثور

من المرجح أن يفيدك اتباع نصيحة شخص ما لديه معلومات مالية، سيكون الجانب المحلي أكثر هدوءًا وأكثر استيعابًا للعائلة، سوف تساعدك التدريبات المنتظمة على استعادة لياقتك البدنية، المشاكل المتعلقة بالعمل قد تحاصرك اليوم، يمكن لأولئك الذين لديهم مهارات إضافية أن يأملوا في الحصول على استراحة جيدة.

برج الجوزاء

تواصل اتخاذ خطوات طويلة نحو النجاح، الوضع المالي يتحسن بشكل كبير، سيمنحك البقاء متزنًا رؤية أفضل في حل المشكلة، يمكن لأولئك الذين يعانون من الكآبة أن يقولوا وداعًا للأفكار الحزينة عندما تدخل الإيجابية حياتهم.



برج السرطان

شخص الذي يهتم بك ويجعلك سعيدًا قد يزورك ويسعد يومك، جهودك على الصعيد الأكاديمي ستؤتي ثمارها تظل الصحة ممتازة من خلال نمط الحياة الصحي، الاستعداد لحدث ما قد يبقيك منشغلًا تمامًا اليوم، تبدو فرص اختيارك لشيء مرموق على الصعيد المهني مشرقة، الأرباح الممتازة متاحة لرجال الأعمال.



برج الأسد

على الصعيد الأكاديمي قد يؤدي عدم إنهاء الأمور إلى تعريض فرصك للخطر لذا كن دقيقًا في استعداداتك، قد تتحقق المساعدة المالية التي تحتاجها قريبًا، كن أكثر تسامحًا في الحياة لتنسجم مع الآخرين، لأن عقليتك الحالية تميل إلى أن تقودك إلى مسار تصادمي، جهودك لكسب خدمات من شخص ما ستنجح.



برج العذراء

من المرجح أن يعزز الأداء الجيد على الصعيد الأكاديمي ثقتك بنفسك، اليوم مناسب للشروع في مشروع جديد، سيكون من الأفضل لك أن تظل مركزًا بشكل كامل على جبهة اللياقة البدنية لتحقيق هدفك.



برج الميزان

إن البقاء صامدًا في الناحية الأكاديمية من المرجح أن يحدث فرقًا في النتيجة، إن حرصك على إثبات نفسك في العمل سوف يتم ملاحظته في الجهات المناسبة، قد يشعر البعض منكم بالإحباط قليلًا بسبب عدم سير الأمور بسلاسة في المنزل، شخص ما لديه توقعات كبيرة منك، قد يصبح من الصعب إثبات شيء تدعيه لذا تأكد قبل القيام بذلك.

برج العقرب

إن تفويض السلطة في العمل سوف يخفف العبء عن كتفيك، هناك أخبار جيدة تنتظرك على الصعيد الاجتماعي، إذا فقدت شيئًا ما فأنت على استعداد لاستعادته، قد لا يكون من السهل مواجهة التحديات دون الاستعدادات الكافية.

برج القوس

من المحتمل أن تجد مصدرًا جيدًا للكسب يعد بتعزيز أمانك المالي، قد يجد رجال الأعمال اليوم مربحًا، ستكون هناك سعادة وحب وبهجة في تفاعلاتك مع من تهتم بهم، ستكون الجولة التعليمية إلى مكان قديم مفيدة جدًا.

برج الجدي

قد تبدو المنافسة الشديدة على الصعيد الأكاديمي مثيرة للقلق، يمكن أن تتدهور ميزانيتك إذا لم تتحقق من عمليات الشراء، ستشعر بالدعم والتقدير من قبل عائلتك وسيكونون بجانبك عندما تحتاج إليهم.

برج الدلو

يجب على أولئك الذين يشعرون بالإرهاق على الصعيد الأكاديمي أن يتخذوا التدابير اللازمة لتحديث أنفسهم وتجديد شبابهم، ستجعل الأمور مثيرة على الصعيد العائلي من خلال اصطحاب الجميع في رحلة قصيرة، إن الربح من شخص ما هو أمر متوقع، تعلم أن تثق بالآخرين إذا كنت تريد المضي قدمًا في حياتك ومسيرتك المهنية.



برج الحوت

قد يحاول شخص ما تغيير كلامك لذا كن حذرًا، جذب انتباه الاخرين سيعزز ثقتك بنفسك، من المرجح أن تتحقق الأهداف الطموحة قريبًا جدًا، قد يؤدي أسلوبك غير المهتم في العمل إلى ارتكاب أخطاء لذا أعد تركيزك مرة أخرى.