مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لبحث مشروع قرار بشأن غزة

انطلق اجتماع مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، في جلسة مغلقة لبحث مشروع قرار بشأن الحرب في قطاع غزة، ومن ثم تليها جلسة مفتوحة.

وكانت الولايات المتحدة قالت قبل تصويت يُرجح إجراؤه الخميس، إن هناك مخاوف "جدية وواسعة النطاق" من أن المسودة الحالية لقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الهادف لزيادة المساعدات المقدمة إلى غزة "يمكن أن تؤدي في الواقع إلى إبطاء" وصول المساعدات.

فيما استبعد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف إبراهيم خريشة، إمكانية التصويت الخميس، في مجلس الأمن على مشروع القرار في ظل استمرار الضغوط الأميركية لإدخال المزيد من التعديلات.