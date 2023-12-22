الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لبحث مشروع قرار بشأن غزة

مجلس الأمن
مجلس الأمن

انطلق اجتماع مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، في جلسة مغلقة لبحث مشروع قرار بشأن الحرب في قطاع غزة، ومن ثم تليها جلسة مفتوحة.

وكانت الولايات المتحدة قالت قبل تصويت يُرجح إجراؤه الخميس، إن هناك مخاوف "جدية وواسعة النطاق" من أن المسودة الحالية لقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الهادف لزيادة المساعدات المقدمة إلى غزة "يمكن أن تؤدي في الواقع إلى إبطاء" وصول المساعدات.

فيما استبعد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف إبراهيم خريشة، إمكانية التصويت الخميس، في مجلس الأمن على مشروع القرار في ظل استمرار الضغوط الأميركية لإدخال المزيد من التعديلات.

الأكثر قراءة

عاجل.. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مدينة إيلات

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

أسعار الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 22-12-2023

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

الأمم المتحدة: مرضى مصابون "ينتظرون الموت" فى غزة

غارات إسرائيلية على مناطق فى غزة توقع عشرات القتلى والجرحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر