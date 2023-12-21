تفاصيل إصابة شخص وزوجته وأبنائهم الأربعة إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق الكريمات

باشرت النيابة العامة، التحقيق في إصابة شخص وزوجته و4 من أبنائهم إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الكريمات بالجيزة.

وجاء أسماء المصابين، حمد لله 60 سنة، وزوجته سناء علي 47 سنة، و4 أبنائهم (إسراء 25 سنة، ميادة 17 سنة، ملك 15 سنة وسجى 12 سنة)، وتم نقلهم لمستشفى أطفيح لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مسئول غرفة عمليات إدارة المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين عند بوابة الكريمات.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكي تقل أسرة، ونقلوا إلى مستشفى أطفيح المركزي لتلقي العلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث.