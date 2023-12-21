الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة السعيد: هناك تحول لموقف بريطانيا من إسرائيل بعد جرائمها فى غزة

د.أسامة السعيد
د.أسامة السعيد

قال الكاتب الصحفي د.أسامة السعيد، مدير تحرير الأخبار، إن بريطانيا دولة مهمة ومن الدول الدائمة بمجلس الأمن وعليها مسؤولية كبيرة تجاه غزة، خاصة أنها من الدول التي تمسكت في الدفاع عن إسرائيل وحق الدفاع عن نفسها. 

أضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية منة فاروق، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا نشهد تحولا لافتا بموقف بريطانيا بعد الخسائر الفادحة في قطاع غزة، وقيام الاحتلال بتجويع القطاع ومحاصرته وهو أحد الأسباب أدت لتغيرات لافتة في المواقف الأوروبية.

وتابع أن بريطانيا امتنعت عن التصويت لمشروع وقف إطلاق النار، لكن أمريكا استخدمت حق الفيتو الذي استخدمته لندن في أول مشروع ما يؤكد تغيير موقفها، كما أنها  طالبت بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، كما حذرت من تهجير الفلسطينيين وذلك لإدراكها أن هناك جرائم ترتكب بالقطاع. 

تبرع بريطانيا بـ 75 مليون دولار

أشارإلى أن  ديفيد كاميرون، وزير خارجية بريطانيا، أعلن اليوم عن تبرع بريطانيا بـ75 مليون دولار لقطاع غزة، لكن كل هذا لا يبدو كافيا لردع إسرائيل، مشيرًا إلى أن بريطانيا حتى هذا الوقت مازالت تدعم دولة الاحتلال.

أسامة السعي بريطانيا إسرائيل تحولا لافتا قطاع غزة ديفيد كاميرون

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