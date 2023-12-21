"القاهرة الإخبارية": إصابة المدير العام لوزارة الصحة بغزة وجميع أفراد عائلته واستشهاد ابنته

أعلنت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، إصابة المدير العام لوزارة الصحة بغزة وجميع أفراد عائلته واستشهاد ابنته في قصف إسرائيلي على منزل شقيقته في منطقة جباليا البلد.

جرائم الاحتلال الصهيوني

كانت قد أفادت القاهرة الإخبارية بأن مفاوضات مجلس الأمن ما زالت مستمرة؛ للوصول لاتفاق بشأن مشروع قرار المساعدات ووقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ وذلك حسب مندوب الجامعة العربية في الأمم المتحدة.

وأكدت لجنة السلام الدولية المدعومة من الأمم المتحدة، أن هناك خطر حدوث مجاعة في غزة وهو يتزايد كل يوم.

وأوضحت لجنة السلام الدولية المدعومة من الأمم المتحدة، أن أكثر من 90% من السكان في قطاع غزة يواجهون أزمة الجوع أو مستويات أسوأ.