الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": إصابة المدير العام لوزارة الصحة بغزة وجميع أفراد عائلته واستشهاد ابنته

إصابة المدير العام
إصابة المدير العام لوزارة الصحة بغزة

أعلنت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، إصابة المدير العام لوزارة الصحة بغزة وجميع أفراد عائلته واستشهاد ابنته في قصف إسرائيلي على منزل شقيقته في منطقة جباليا البلد.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

كانت قد أفادت القاهرة الإخبارية بأن مفاوضات مجلس الأمن ما زالت مستمرة؛ للوصول لاتفاق بشأن مشروع قرار المساعدات ووقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ وذلك حسب مندوب الجامعة العربية في الأمم المتحدة.

وأكدت لجنة السلام الدولية المدعومة من الأمم المتحدة، أن هناك خطر حدوث مجاعة في غزة وهو يتزايد كل يوم.

وأوضحت لجنة السلام الدولية المدعومة من الأمم المتحدة، أن أكثر من 90% من السكان في قطاع غزة يواجهون أزمة الجوع أو مستويات أسوأ.

القاهرة الإخبارية إصابة المدير العام لوزارة الصحة الحرب بفلسطين قناة القاهرة الإخبارية القصف في فلسطين

الأكثر قراءة

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

عاجل.. إسرائيل تعيش موجات هجرة عكسية.. خبراء: رجال الأعمال يبحثون عن دول آمنة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

"عايشة دور الراجل".. ننشر أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم

رسميًا.. الأهلى يطلب تأجيل سوبر الأبطال 24 ساعة

سقوط العديد من القتلى فى إطلاق النار فى براغ ومقتل المسلح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر