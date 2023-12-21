الخميس 21 ديسمبر 2023
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عضو مجمع فلسطين الطبى يكشف مستجدات الأوضاع الصحية فى غزة

الدكتور حسين عيدة
الدكتور حسين عيدة

قال د. حسين عيدة، عضو مجمع فلسطين الطبي، إنّ أهالي قطاع غزة أصيبوا بأمراض كثيرة نتيجة الحرب التي يشنها الاحتلال عليهم مثل الأمراض الجلدية والكوليرا، بالإضافة إلى بعض الأمراض الناجمة عن شرب الماء غير الصالح.

أضاف عضو مجمع فلسطين الطبي، الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن عدم التغذية السليمة أدى إلى إضعاف المناعة وهو ما زاد من الإصابة بالأمراض، وهناك قلة الأدوية وهي مشكلة يعاني منها الفلسطينيون منذ 20 عاما ويزيد.

أوضح عضو مجمع فلسطين الطبي أننا نتابع الأمراض غير السارية مثل السكري، فهناك شُح كبير في أدويتها، حيث لا تصل إلى المرضى، كما أن النقص الحاد في الأدوية على مدار 76 يومًا مدة الحرب سبب أعراضًا جانبية كثيرة للأطفال، خاصة مصابي السكر من النوع الأول الذين يحتاجون للإنسولين.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة امراض الأمراض الجلدية والكوليرا الماء غير الصالح مجمع فلسطين الطبى الأمراض غير السارية السكري الأنسولين

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