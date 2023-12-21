الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

18 يناير.. طرح البرومو الرسمي لفيلم "حمص وحلاوة"

محمود الليثي
محمود الليثي

طرحت الجهة المنتجة لفيلم “حمص وحلاوة” البرومو الرسمي للعمل المقرر طرحه بالسينمات يوم 18 من شهر يناير المقبل، وهو بطولة نخبة من الفنانين ومطربي المهرجانات الشعبية.

https://www.instagram.com/reel/C1Hz1LAIbYL/?igsh=bHZpYnJsZ3ZnYmdn 

يشار إلى أن فيلم حمص وحلاوة تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حول 3 أشخاص يعملون في أحد الفنادق، عندما يلتقون بفنانة وتبدأ بينهم قصة حب من طرف واحد.

يشارك في بطولة فيلم حمص وحلاوة مجموعة من المطربين الشعبيين، منهم: أمينة، محمود الليثي، رضا البحراوي، أحمد شيبة، محمد أسامة، حسن الخلعي، حجاج عبد العظيم.

فيلم "حمص وحلاوة" المقرر طرحه الفترة المقبلة، ومن بطولة حجاج عبد العظيم ويجتمع فيه عدد من نجوم الغناء الشعبي، ومنهم أمينة ومحمد أسامة وأحمد شيبة وعبد الباسط حمودة ورضا البحراوي وحسن الخلعي تأليف سيد السبكي وتدور قصته فى إطار كوميدي رومانسي.

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