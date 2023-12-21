الشافعي: الفنان المصري الأذكى في التعامل مع الرقابة ويعي سقف مجتمعه بشكل جيد

قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، إن قوانين الرقابة لاتزال عقيمة، لأنها لاتواكب الطفرة الرقمية والتكنولوجية، مطالبة بضرورة تغيير قوانين الرقابة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، اليوم الخميس، أن بعض ممن أعضاء النقابة على المصنفات الفنية موظفون بوزارة الثقافة، مرددة: "نحتاج متابعة لقانون الرقابة إذ أصدر عام 1955 وتم تعديله مرة واحدة عام 1992".

وتابعت: "الفنان المصري بالخبرة والممارسة يستطيع التعامل مع الرقابة، ولديهم رقابة ذاتية، ويعي سقف مجتمعه بشكل جيد".

ومن جانبه، طالب الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، بضرورة تشكيل لجنة عليا من المبدعين تتولى عملية الرقابة على الإبداع في مصر، قائلا: "يبدو أنه لا يوجد توافق كبير بين الإبداع والرقيب في مصر، مستطردًا:"كل حاجة ممكن تشترى بالفلوس إلا الإبداع.. المبدعين أهم وأعظم ثروات مصر.. وليس من المعقول أن يكون هناك موظف حكومة رقيب على الإبداع".