مريض سرطان يبحث عن فتوى للموت الرحيم.. وأمين الفتوى يرد (فيديو)

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل يدعى عبد الحميد من الفيوم، شاب في الـ35 عاما من عمره، وأصيبت بسرطان الرئة، واشتد به المرض والبلاء، ويريد أن يعرف حكم الشرع فى الموت الرحيم.

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، عبر فضائية الناس، اليوم الخميس: "البلاء الذى أنت فيه هو نعمة من الله عليك، بلاش تفكر فى إنهاء حياتك، فأشد الناس بلاءً هم الأنبياء، شوف قصص الأنبياء كلها شوف كمية المصائب والأمراض التى أصيبوا بها حتى يكونوا فى منزلة عالية".

وتابع: "ما أنت فيه من بلاء هو رفع للدرجات، حتى الإبرة التى تأخذها للعلاج، ترفع درجاتك فى الجنة، هتشوف النعيم فى الجنة، وفى الآخرة لازم تصبر وتعرف إن هذا اصطفاء من الله لك، حافظ على الصلاة على النبي والدعاء".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.



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