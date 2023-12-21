الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مريض سرطان يبحث عن فتوى للموت الرحيم.. وأمين الفتوى يرد (فيديو)

الشيخ محمد كمال
الشيخ محمد كمال

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل يدعى عبد الحميد من الفيوم، شاب في الـ35 عاما من عمره، وأصيبت بسرطان الرئة، واشتد به المرض والبلاء، ويريد أن يعرف حكم الشرع فى الموت الرحيم.

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رابط موقع دار الإفتاء المصرية وخطوات استعلام عن فتوى

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، عبر فضائية الناس، اليوم الخميس: "البلاء الذى أنت فيه هو نعمة من الله عليك، بلاش تفكر فى إنهاء حياتك، فأشد الناس بلاءً هم الأنبياء، شوف قصص الأنبياء كلها شوف كمية المصائب والأمراض التى أصيبوا بها حتى يكونوا فى منزلة عالية".

وتابع: "ما أنت فيه من بلاء هو رفع للدرجات، حتى الإبرة التى تأخذها للعلاج، ترفع درجاتك فى الجنة، هتشوف النعيم فى الجنة، وفى الآخرة لازم تصبر وتعرف إن هذا اصطفاء من الله لك، حافظ على الصلاة على النبي والدعاء".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=wm5PL8fDVRI

الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الإفتاء المصرية دار الافتاء المرض والبلاء حكم الشرع فى الموت الرحيم

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