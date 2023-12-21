الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وكيل وزارة الأوقاف يوضح الفرق بين القضاء والقدر (فيديو)

د. أيمن أبو عمر
د. أيمن أبو عمر

قال الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة الإسلامية، إن القدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، لافتا إلى أن هناك فارقا بين القضاء والقدر.
 

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وتابع وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة الإسلامية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع علي فضائية "الناس": "بعض العلماء فرقوا بين القضاء والقدر، حيث رأوا أن القضاء هو علم الله الأزلى، وما كتب، فى حين أن القدر هو مواعيد ظهور القضاء، وبعض العلماء عكس المسألة".

واستكمل: "أحيانا يعبرون عنها بتعبير علمى وهو إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعنى لما يأتى حديث فيه القضاء والقدر، هنا يكون كل كلمة لها معنى، وإذا جاءت كلمة واحدة منهما فيعنى المقصود القضاء والقدر".


كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

https://youtu.be/w5xfbFIFdH8?si=qHrh1kxqlqO9VAca

الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف شئون الدعوة الإسلامية القضاء والقدر فضائية الناس

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