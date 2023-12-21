محلل فلسطينى: الاحتلال يرفض وجود وسائل الإعلام فى غزة

قال المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، إنه منذ الأمس ظهرًا تم قطع جميع الاتصالات في قطاع غزة، من رفح وحتى بيت حنون.

وتابع: "لا نستطيع التواصل مع أي مكان في غزة ولا الاطلاع على حجم الكارثة.. وعدد الشهداء مجهول، إلا بعض الفضائيات التي تمتلك إمكانيات التواصل من خلال الأقمار الصناعية الأمريكية".

وأضاف المستشار طه الخطيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" للإعلامية لبنى عسل عبر قناة “الحياة”، أن إسرائيل لا تريد أي وسائل إعلام تنقل الاحداث على غير رغبتها.