الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

النجم العالمي تيريس جيبسون رفقة محمد كريم في مهرجان الجونة

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة

بدأ نجوم الفن في التوافد إلى ساحة الاحتفال الخاصة بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة بعد أسبوع من العروض المتتالية والفعاليات المختلفة.

حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

وظهر على السجادة البنية للمهرجان النجم العالمي تيريس جيبسون الذي يحل ضيفًا على مصر في زيارة سياحية حيث تواجد مع الفنان محمد كريم لحضور حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وسادت حالة من السعادة على النجم العالمي الذي عبر قبل ايام عن فخره وسعادته بزيارة مصر ومشاهدة الأاماكن السياحية.

عبّر تيريس جيبسون بطل (سلسة fast x) عن سعادته البالغة بتواجده في مصر، وذلك خلال زيارة سياحية يقوم بها لمنطقة الأهرامات وهو الأمر الذي أصابه بالدهشة من خلال فيديو نشره الفنان محمد كريم، عبر حسابه الرسي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

جيبسون علّق على الفيديو الذي شارك به جمهوره على منصات التواصل قائلًا: "شكرًا جزيلًا لك أخي لاستضافتي أنا ممتن جدًا لهذه الزيارة التي كانت بالنسبة لي حلم تحقق على أرض الواقع، فكان حلمي هو زيارة مصر منذ أن كنت في الخامسة من عمري".

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