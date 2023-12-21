الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي جابرييل أوليفاريس رودا

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوي جابرييل أوليفاريس رودا الكاهن الفرنسيسكاني الشهيد وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها انه ولد جابرييل أوليفاريس رودا في بازا، في مقاطعة غرناطة وأبرشية قادس، في 10 مارس 1888م.

معموديته

وبعد عشرة أيام من ولادته نال سر العماد المقدس في كنيسة أبرشية سان خوان باوتيستا في مسقط رأسه بغرناطة. في سن الخامسة عشرة، أنضم للرهبنة الفرنسيسكانية متاثراً بحياة القديس فرنسيس الأسيزي ارتدي الثوب الرهباني في 15 أغسطس 1903م وأتم مرحلة الإبتداء ، وأنهى جميع دراساته الفلسفية واللاهوتية ن فقدم نذوره الرهبانية الاحتفالية في 18 أغسطس 1907م .

وسيم كاهناً في 17 نوفمبر 1912م . وعين في البداية معلماً في مدارس ومراكز الفرنسيسكان المختلفة في قرطاجنة وسيهجين. يقول الشهود عن حياته أنه "كان كاهناً صالحاً". ذو شخصية مرحة، "كان رجلاً مؤمنًا وتقيًا وملتزمًا بقواعد القديس فرنسيس وذو حماسة رسولية كبيرة".

وكان راعياً غيوراً على رعيته . بالرغم من المخاطر التي تحيط برجال الدين ، لكنه كان معتمداً على المعونة الإلهية . فكان يقيم صلواته ويزور المرضي ويعطف على الفقراء. تميزت حياته في إكرامه لمريم العذراء وخاصة ألقابها "عذراء غوادالوبي (شفيعة إكستريمادورا) وعذراء العجائب (شفيعة سيهيجين)". تميّز الأب أوليفاريس بحماسته وغيرته، فألف كتيب مخصصًا للعذراء بعنوان "أذكر أمك".

كما يؤكد معاصروه على التقشف والحكمة في حياته: "لم يكن مغرورًا ولا متفاخرًا ولا أنانيًا". "معروف ومحبوب في الرعية بصلاحه ولطفه. لقد كان رجل الله وكان ينقل للجميع بالوعظ والاعتراف رسالة المسيح السارة ليمنحهم القوة لمعايشة إيمانهم المسيحي. في بداية الحرب الإسبانية 1936-1939 كان متمركزًا في ألميريا. ومن هناك، انتقل في الأسبوع المقدس السابق إلى أربولياس للتبشير.

يقول أحد أصدقائه:" عندما بدأ الاضطهاد الديني، لجأ جابرييل أوليفاريس إلى بيت أحد المؤمنين ذاكراً: "أكثر ما نقشته في ذاكرتي هو اليوم الذي جاء فيه الأب جبرائيل أوليفاريس إلى منزلنا مع مجموعة من زملائي الكهنة من الدير". "الفرنسيسكان يطلبون الحماية لأنهم طردوا من الدير على يد رجال الميليشيات. كان لدى والدتي بيت ضيافة، وعندما بدأت الحرب، أصبح ملجأ وحماية العديد من الكهنة والرهبان في ألميريا".

لكن جابرييل أوليفاريس غادر هناك "لأنه لا يريد أن يكون عبئا على والدتي". ثم ذهب إلى أربولياس حيث أمضى الأسبوع المقدس. كان وصوله في وقت سيئ: لقد بقي هناك لبضع ساعات فقط. كان ذلك يوم عيد القديس يعقوب في سانتياغو عام 1936.

وكان معروفًا هناك بقدرته العالية في إلقاء العظات الحماسية، وعلى الرغم من محاولته التظاهر بأنه شخص آخر، فقد تم استدعاؤه من قبل رئيس البلدية وأبلغه بالخروج من هناك في أقرب وقت ممكن. وفي ذلك الوقت أيضًا، تم طرد كاهن الرعية الأب خوان باردو لوركا، الذي نجا من الموت لاحقًا وروى هذه الأحداث، من منزله. "حاول القس "رغم خطورة الظروف مساعدته. فقرر الذهاب إلى لوركا.

وفي تلك اللحظات الصعبة أعطاه الكاهن الطعام وبعض المال ووجده كاهناً غيوراً ومؤمناً، اقتادوه إلى تقاطع الطريق من ألميريا إلى مورسيا مع الطريق من بازا إلى هويركال أوفيرا. خادم الرب، بدلاً من الذهاب إلى لوركا، وهو قراره الأول، ذهب إلى هويركال-أوفيرا. أثناء وجوده في هويركال أوفيرا، لجأ إلى مزرعة." تم القبض عليه وقام الزعيم الشيوعي خوان ديل أغيلا، بضربه. عدة مرات على الظهر والخصر بعقب البندقية، وتم نقله وهو يتعرض للضرب إلى سجن "إل إنجينيو" في ألميريا.

كان ذلك في 10 أغسطس 1936 "في أحد الأيام عندما كان المقبوض عليهم من رجال الدين يتنقلون في سجون (في إل إنجينيو)، كان خوان ديل أغيلا يراجعه ويسأله: "هل أنت الراهب؟" ظل الأب جابرييل صامتًا؛ ولكن عند إصرار يجيب الآخر: "أنا راهب." "حسنًا، اكتب في القائمة (يقول أغيلا للضابط) الراهب وتلميذه الثالث (إيفاريستو بيريز هيرادا)." كان الأمر بمثابة حكم بالإعدام تقريبًا، حيث تمت الإشارة إليهما سيتم نقلك إلى معتقل كامبو دي فياتور".وكان في المعتقل يشدد ويواسي المقبوض عليهم . وكان مع رجال الدين الآخرين يرنمون طوال اليوم مع ترنيم صلوات المزامير المحفوظة على ظهر قلب. ويصلون المسبحة الوردية طالبين معونة مريم العذراء. وفى 21 ديسمبر 1936م في بلدة كامبامينتو دي فياتور، في مقاطعة ألميريا قام رجال المليشيات بإطلاق النيران عليه، وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة قال:" يارب أغفر لهم خطاياهم لأنهم لا يعملون ماذا يفعلون". فاسلم الروح وعينه شاخصة نحو السماء.

أستشهد وهو ابن ثمان وخمسين سنة. "وقام الجنود بالاحتفال بالقتلة فيما بعد بالخمر والسكر. وفي إحدى هذه الاحتفالات، في اليوم التالي لوفاة الأب جابرييل، سُمع أحد القتلة وهو يقول: "ما رأيك فيما قاله الراهب؟ "فدعا إلى الله. انظروا كيف لم يأتِ الله". تم استخراج بقايا الجثث من معسكر فاياتور ولم يتم تسجيل هويته؛ السجل الوحيد هو أن جميع تلك الجثث تم استخراجها من فياتور ودفنت في مقبرة ألميريا في ضريح شهداء الحرب الأهلية”، دون تحديد هوية مسبقة.

تم إدراجه ضمن مجموعة من 115 شهيدًا من أبرشية ألميريا، وتم تطويبه في أغوادولسي، بالقرب من ألميريا، في 25 مارس 2017 من قبل البابا فرنسيس.